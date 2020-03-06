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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель
06.03.2020 17:37 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Мировые цены на нефть опустились ниже 48 долларов за баррель после сообщений о том, что Россия не поддержала предложение ОПЕК+ о новом сокращении добычи нефти, передает
Сегодня днем цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,78% - до 47,6 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали до 43,8 доллара за баррель.
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Россия и Казахстан, участвовавшие в заседании министерского комитета ОПЕК+,
Ранее председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что последствия распространения коронавируса
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shutterstock.com Мировые цены на нефть опустились ниже 48 долларов за баррель после сообщений о том, что Россия не поддержала...
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