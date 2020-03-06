Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель

Мировые цены на нефть опустились ниже 48 долларов за баррель после сообщений о том, что Россия не поддержала предложение ОПЕК+ о новом сокращении добычи нефти, передает РИА Новости .

Сегодня днем цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,78% - до 47,6 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали до 43,8 доллара за баррель.

Накануне министры стран ОПЕК одобрили предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на полтора миллиона баррелей в рамках ОПЕК+ из-за влияния коронавируса на экономику.

Россия и Казахстан, участвовавшие в заседании министерского комитета ОПЕК+, не поддержали идею усилить сокращение добычи нефти. Отмечается, что глава Минэнерго России Александр Новак покинул заседание до его завершения.

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Ранее председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что последствия распространения коронавируса повлияют на мировую экономику сильнее, чем предполагалось ранее. Он напомнил, что на прошлой неделе стоимость нефти опускалась из-за рисков распространения коронавируса. Кудрин отметил, что это скажется на получении прибыли от нефтегазовой отрасли.