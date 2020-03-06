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"Савушкин" скупает агроактивы

06.03.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Барановичский молочный комбинат, контроль в котором получил «Савушкин продукт», сделал предложение о покупке 50% акций агропредприятию ОАО «Утес» в Барановичском районе.

Молочный комбинат хочет купить 50% плюс 1 акцию ОАО «Утес» по 1 копейке за штуку, хотя номинальная цена бумаг этого хозяйства 1,58 рубля.

Таким образом, комбинат планирует приобрести половину акций хозяйства за 38,7 тыс. рублей. Напомним, что уставный фонд хозяйства — 12,2 млн рублей.

Аналитики отмечают, что купить дешево акции сельхозпредприятия можно только в случае, если оно отягощено долгами и убытками.

В 2019 году ОАО «Утес» провело 4 допэмиссии, в результате которых привлекло 2,058 млн рублей в осуществление уставной деятельности. И увеличило уставный фонд до 12,2 млн рублей. Инвестором выступал Барановичский молочный комбинат, который выкупал бумаги по номиналу.

Финансовая отчетность свидетельствует, что в 2018 году «Утес» увеличил выручку на 15%, до 3 млн рублей. Однако чистая прибыль предприятия сократилась до 6 тыс. рублей с 62 тыс. в 2017 году.

На 1 января 2019 года доля государства в уставном фонде ОАО «Утес» составляла 54,58%.

Напомним, что «Савушкин продукт» в декабре купил 136 425 акций Барановичского молочного комбината (50,69% УФ) за 48,3 млн рублей.
 
 
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Барановичский молочный комбинат, контроль в котором получил «Савушкин продукт», сделал предложение о покупке 50% акций агропредприятию ОАО «Утес» в Барановичском...
 
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