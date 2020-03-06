Тинькова обвинили в сокрытии доходов на $1 млрд. Ему грозит до 6 лет тюрьмы

Источник материала: KYKY

У российского бизнесмена Олега Тинькова – основателя «Тинькофф банка» – крупные неприятности. Как пишет BBC, его заподозрили в сокрытии своих доходов на один миллиард долларов. Это обнаружило Министерство юстиции США, которое и опубликовало обвинительный акт. Всего по двум обвинениям Тинькову грозит до шести лет тюрьмы и штраф, сумма которого пока не оглашалась.

Олег Тиньков получил американское гражданство 10 сентября 1996 года. А выйти из него захотел 28 октября 2013 года. По американским законам, все без исключения граждане обязаны отчитываться о своих доходах, полученных в любой точке планеты, и сообщать налоговой службе о всех видах заработка. Это касается и процедуры выхода из гражданства. Если состояние «отказника» – два миллиона долларов и выше, то из этой суммы вычитают 700 тысяч долларов, они не облагаются налогом; с остального же капитала удерживается пошлина аж до 23,8%.

Претензии американских налоговиков к Тинькову связаны с тем, что на момент отказа от гражданства бизнесмен владел активами свыше чем на миллиард долларов. Подтверждение этому – рыночная стоимость его доли в публичной TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка»). Выходя из гражданства Америки, Тиньков указал фейковую информацию, считает ведомство: мол, его состояние оценивалось в 300 тысяч долларов, а в год он получал по 205,3 тысячи долларов. Все это расценили как мошенничество.

Об особом интересе налоговиков к Олегу Тинькову стало известно 28 февраля. Из-за этого бизнесмена хотели взять под стражу в Лондоне (там он сейчас находится и, как ожидается, пробудет до конца апреля – пока идут слушания по его делу), но он остался на свободе под залог в 20 миллионов фунтов стерлингов. Также Тинькова обязали сдать российский и кипрский паспорта (да, оказалось, он гражданин Кипра), отмечаться в полиции и носить электронный маячок. Лондонский суд решает вопрос о его экстрадиции в США.