|
К партизанской войне с кем готовятся белорусские и британские военные?
Источник материала: Партизан
2 марта в Беларуси начались совместные белорусско-британские военные учения под кодовым названием "Зимний партизан", которые продлятся до 14 марта.
фото с сайта Минобороны
Напомним, в Беларусь приехали 28 морских пехотинцев из Великобритании. Такие учения в нашей стране проходят впервые.
Связаны ли учения с брекзитом? Раздражают ли они Москву? Являются ли очередным симптомом "изменения вектора" белорусской внешней политики?
На эти и другие вопросы в прямом эфире
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 марта в Беларуси начались совместные белорусско-британские военные учения под кодовым названием "Зимний партизан", которые продлятся до 14 марта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)