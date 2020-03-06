К партизанской войне с кем готовятся белорусские и британские военные?

Напомним, в Беларусь приехали 28 морских пехотинцев из Великобритании. Такие учения в нашей стране проходят впервые.





Связаны ли учения с брекзитом? Раздражают ли они Москву? Являются ли очередным симптомом "изменения вектора" белорусской внешней политики?





Еврорадио отвечает руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. На эти и другие вопросы в прямом эфиреотвечает руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog







