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Куклы и концерт. Куда сходить в праздничные выходные в Гомеле

06.03.2020 18:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кому выходные, а кому головная боль: не успели поздравить женщин-коллег, как на подходе сестры, жены, мамы, дочки… Но мы разработали план, который может облегчить вам, мужчины, жизнь. Итак, в субботу выбираем подарки на ярмарке ремесленников. Утром 8 марта ведем своих женщин на выставку кукол (потому что, поверьте, все женщины в душе маленькие девочки), а вечером — на танцующих музыкантов из CONCORD ORCHESTRA. И да, не забудьте же цветы!

Больше чем кукла


Фото: vr-vyksa.ru/

Где: Картинная галерея Г. Ващенко, пр. Ленина, 43.

Когда: в выходные с 10.00 до 19.00.

Сколько: 2,5−5 рублей.

Коллекционер-любитель Анна Страхова представит антикварные и винтажные коллекционные куклы, игрушки, кукольную мебель и посуду промышленного и кустарного производства, созданные в разные периоды во Франции, Германии, США, Швеции, Японии и СССР — многие экспонаты будут представлены широкой публике впервые. Каждый билет будет участвовать в бесплатной лотерее. Приз — коллекционная кукла из США.

Выставка-ярмарка «Чароўныя падарункi»


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Где: Городской центр культуры, ул. Ирининская, 16.

Когда: 7 марта с 11.00 до 18.00.

Сколько: вход свободный.

Вас ждут яркие подарки, сувениры, предметы интерьера и декора, аксессуары и украшения, сделанные к празднику с любовью. На выставке пройдут бесплатные мастер-классы, дегустация сладостей, показ мод. Приходите с детьми и друзьями, уносите хорошее предпраздничное настроение и подарки.

Симфонические рок-хиты

Где: Общественно-культурный центр, ул. Ланге, 17.

Когда: 8 марта в 19.00.

Сколько: 30−55 рублей.

Первый в мире танцующий Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA представит в Гомеле новое шоу «Властелин тьмы». Гомельчане услышат рок-хиты Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica и даже Rammstein. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Fabio Pirola выступит в роли Властелина тьмы, а музыканты станут его верными рыцарями. Оркестр исполняет все композиции без пюпитров на сцене. Артисты не сидят на стульях — они танцуют с инструментами и импровизируют.

Хороших выходных, друзья!

 
Теги: Гомель
 
 
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План такой: в субботу выбираем подарки для жен, матерей и дочек. Утром 8 марта ведем их на выставку кукол, а вечером - на танцующих музыкантов из CONCORD ORCHESTRA.
 
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