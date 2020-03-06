«Самая приятная миссия президента»: Лукашенко перед 8 марта наградил многодетных матерей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В преддверии 8 марта президент Беларуси Александр Лукашенко наградил многодетных матерей и других заслуженных женщин страны. Ордена, медали и почетные звания подучили более 30 человек. Не забыл белорусский лидер и про мужчин. О героях сегодняшнего дня узнала корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

Мамин пирог – самый вкусный на свете. Это хорошо знают Юля, Ваня, Аня, Кирилл и двойняшки Сашенька и Ариша. У Виктории Петровской шестеро детей. Женщина успевает трудиться и дома, и на работе. А вот приглашение во Дворец независимости стало сюрпризом для всей семьи.



«Когда позвонили из Молодечно и сказали, что будет вручать президент, я сильно растерялась, конечно, не ожидала этого. Я бы никогда не подумала, что образ жизни у меня какой-то особенный, что кто-то решит, будто я достойна получить эту награду», – сказала многодетная мама Виктория Петровская. Орденом Матери в Минске сегодня наградили десятерых женщин.

И хотя сегодня на улице пасмурно, в зале государственных награждений Дворца независимости царила атмосфера весны и любви.



«Самые теплые поздравления я хочу адресовать женщинам нашей страны. Примите мои искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия. Желаю вам главного – мира и добра», – обратился Александр Лукашенко. «Пожалуй, самая приятная президентская миссия – вручать награды заслуженным людям, быть среди тех, кто каждодневным трудом делает Беларусь сильнее и краше, а жизнь белорусов – безопаснее и богаче», – заявил глава республики.

Накануне женского праздника отметили и мужчин. Так, орден «За личное мужество» получил капитан МЧС Олег Бойничев. Вместе с товарищами он ликвидировал утечку газа на железной дороге, когда с рельсов сошли несколько цистерн с горючим.

После официальной церемонии – торжественный фуршет. Ведь даже от подвигов больших и маленьких нужно иногда отдыхать.