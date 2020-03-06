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«Самая приятная миссия президента»: Лукашенко перед 8 марта наградил многодетных матерей
06.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В преддверии 8 марта президент Беларуси Александр Лукашенко наградил многодетных матерей и других заслуженных женщин страны. Ордена, медали и почетные звания подучили более 30 человек. Не забыл белорусский лидер и про мужчин. О героях сегодняшнего дня узнала корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.
Мамин пирог – самый вкусный на свете. Это хорошо знают Юля, Ваня, Аня, Кирилл и двойняшки Сашенька и Ариша. У Виктории Петровской шестеро детей. Женщина успевает трудиться и дома, и на работе. А вот приглашение во Дворец независимости стало сюрпризом для всей семьи.
И хотя сегодня на улице пасмурно, в зале государственных награждений Дворца независимости царила атмосфера весны и любви.
Накануне женского праздника отметили и мужчин. Так, орден «За личное мужество» получил капитан МЧС Олег Бойничев. Вместе с товарищами он ликвидировал утечку газа на железной дороге, когда с рельсов сошли несколько цистерн с горючим.
После официальной церемонии – торжественный фуршет. Ведь даже от подвигов больших и маленьких нужно иногда отдыхать.
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Ордена, медали и почетные звания подучили более 30 человек. Не забыл белорусский лидер и про мужчин.
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