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В Дзержинске открылась выставка женских аксессуаров, которую можно рассматривать с улицы

06.03.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выставка дамских аксессуаров открылась в Дзержинском краеведческом музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Дзержинске открылась выставка женских аксессуаров, которую можно рассматривать с улицы

В экспозиции более 100 экспонатов – платья, туфли, браслеты, духи из разных стран и даже эпох. Некоторые уникальные предметы и фотографии в коллекцию добавляют местные жители, другие хранились в музеях сотни лет.

В Дзержинске открылась выставка женских аксессуаров, которую можно рассматривать с улицы

В Дзержинске открылась выставка женских аксессуаров, которую можно рассматривать с улицы

Галина Вашкевич, директор Дзержинского районного историко-краеведческого музея:
Бусы из сердолика, фибула бронзовая, кольцо железное – все эти женские украшения были найдены во время раскопок древнего кургана на территории нашего Дзержинского района.

В Дзержинске открылась выставка женских аксессуаров, которую можно рассматривать с улицы

Необычность проекта в том, что все экспонаты находятся буквально за окном. Рассматривать их можно с улицы, даже не заходя в музей.

В Дзержинске открылась выставка женских аксессуаров, которую можно рассматривать с улицы

Люди в материале: Галина Вашкевич

 
 
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Новости Беларуси. Выставка дамских аксессуаров открылась в Дзержинском краеведческом музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В экспозиции более 100...
 
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