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В Дзержинске открылась выставка женских аксессуаров, которую можно рассматривать с улицы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выставка дамских аксессуаров открылась в Дзержинском краеведческом музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В экспозиции более 100 экспонатов – платья, туфли, браслеты, духи из разных стран и даже эпох. Некоторые уникальные предметы и фотографии в коллекцию добавляют местные жители, другие хранились в музеях сотни лет.
Галина Вашкевич, директор Дзержинского районного историко-краеведческого музея:
Необычность проекта в том, что все экспонаты находятся буквально за окном. Рассматривать их можно с улицы, даже не заходя в музей.
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Новости Беларуси. Выставка дамских аксессуаров открылась в Дзержинском краеведческом музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В экспозиции более 100...
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