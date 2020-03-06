Погода на выходные и начало недели

Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларуси на выходных на большей части территории пройдут дожди

На предстоящих выходных под влиянием теплых воздушных масс с юга и малоподвижных фронтальных разделов на большей части территории страны пройдут дожди, только днем 8 марта атмосферное давление подрастет и облаков и осадков станет меньше. Местами прогнозируются туманы. Ветер в этот день будет умеренный. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов со знаком плюс, днем - плюс 7-14 градусов.

Как сообщили синоптики, в начале следующей недели скажется влияние области пониженного атмосферного давления, сформированной во влажной воздушной массе. В эти дни ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В ночные и утренние часы местами прогнозируются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ночная температура составит минус 2 - плюс 5 градусов, днем воздух прогреется до 5-12.



