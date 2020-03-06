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В БНТУ досрочно отменяют «карантин»
Источник материала: Партизан
Дистанционное обучение студентов БНТУ завершится 9 марта.
Об этом
Учебный процесс в университете вернется в обычный режим со вторника.
БНТУ перешел на индивидуальное обучение в режиме онлайн 28 февраля. Планировалось, что учебный процесс будет организован таким образом до 15 марта.
У одного из иностранных студентов вуза, 22 февраля прибывшего в Беларусь, спустя 5 дней диагностировали коронавирус. Под наблюдением медиков оказался не только этот молодой человек, но и другие студенты, а также преподаватели университета.
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Дистанционное обучение студентов БНТУ завершится 9 марта.
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