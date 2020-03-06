В БНТУ досрочно отменяют «карантин»

"Минск-Новости" рассказал первый проректор вуза Георгий Вершина. Об этомрассказал первый проректор вуза Георгий Вершина.





Учебный процесс в университете вернется в обычный режим со вторника.





БНТУ перешел на индивидуальное обучение в режиме онлайн 28 февраля. Планировалось, что учебный процесс будет организован таким образом до 15 марта.





У одного из иностранных студентов вуза, 22 февраля прибывшего в Беларусь, спустя 5 дней диагностировали коронавирус. Под наблюдением медиков оказался не только этот молодой человек, но и другие студенты, а также преподаватели университета.