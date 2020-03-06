Работниц КПД душевно поздравили с приближающимся Международным женским днем

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В пятницу, 6 марта, накануне Международного женского дня в актовом зале Ганцевичского завода КПД состоялся праздничный концерт. Виновниц торжества, представительниц прекрасной половины человечества, которые трудятся или когда-то трудились на заводе, в начале мероприятия поприветствовали их коллеги-мужчины, вручив каждой цветы.

































С приближающимся праздником женщин поздравил самый главный мужчина завода — директор завода КПД Шаген Мовсисян:

— Сегодня мы горячо и сердечно приветствуем и благодарим женщин, которые работают на нашем славном заводе КПД, а также женщин-ветеранов, которые построили и сохранили этот завод, и передали его нам. Желаю вам, чтобы в жизни всегда была радость и тепло, несмотря на число и месяц в календаре, чтобы в ваших домах всегда царили уют, добро и мир. С праздником!









































На протяжении всего вечера музыкальными номерами радовали работников Ганцевичского завода КПД артисты автоклуба и Люсинского СДК. Ведущей мероприятия была несравненная Наталья Шидловская.

















Дарья ЗАНЬКО.

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