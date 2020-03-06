Почему доллар во всем мире падает, а в Беларуси растет и чего ждать от курса евро

спросил у эксперта, почему так стремительно растет евро и почему белорусский рубль не укрепляется, если доллар почти ко всем основным мировым валютам падает.









Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб говорит, что причина укрепления евро к белорусскому рублю кроется в падении доллара и российского рубля.





— Евро растет относительно доллара. Но на самом деле это не евро растет, а доллар падает. Причем падает он достаточно интенсивно практически ко всем мировым валютам — к евро, британскому фунту, швейцарскому франку, японской иене, — перечисляет аналитик. — Сегодня евро к доллару обновил максимумы с начала июля прошлого года. Если смотреть на индекс доллара, который учитывает его котировки к валютам шести стран — основных торговых партнеров США, то сегодня он опустился до уровня марта прошлого года.





По словам Вадима Иосуба, причина этого кроется в политике Федеральной резервной системы США. С начала этого года и по вторую половину февраля доллар усиленно рос.





— В мире была паника по поводу коронавируса, доллар играл классическую роль валюты-убежища. На фоне коронавируса и замедления экономик, падения фондовых рынков все покупали американский доллар как одну из самых надежных валют. Но во второй половине февраля на рынке возникли ожидания, что ФРС будет снижать процентную ставку, — продолжает эксперт.





Как поясняет аналитик, в мире процентные ставки по валютам — это самые основные драйверы, самые основные факторы их изменения. То есть процентная ставка по какой-то валюте растет — это при прочих равных условиях повод для укрепления валюты . Процентная ставка падает или еще не падает, но ожидается, что она будет падать — это при прочих равных условиях мощный фактор падения валюты.





— Во второй половине февраля сформировались ожидания, что ставка по доллару будет снижаться, все ожидали заседания ФРС 18 марта. Но ФРС превзошел ожидания впервые со времен кризиса 2008 года и провел досрочное заседание и досрочно снизил ставку, — рассказывает Вадим Иосуб. — При этом у рынков есть полная уверенность, что ставка по доллару в течение года будет снижаться. Именно это объясняет резкое снижение доллара, которое продолжается.





«То, что на сегодняшних торгах доллар вырос немножко, а евро сильно, это объясняется именно падением доллара во всем мире», — отмечает эксперт.





Тогда возникает вопрос, почему доллар во всем мире падает, а в Беларуси растет? По словам аналитика, здесь свою роль играет российский рубль.





— Доллар падает ко всем валютам в мире, а российский рубль падает еще сильнее. Это связано с ценами на нефть, — говорит Вадим Иосуб. — Вчера страны ОПЕК обсуждали снижение добычи нефти на миллион баррелей в сутки. Но это при условии, что страны, не входящие в ОПЕК, в первую очередь Россия, снизят добычу.





По информации на вчерашний день Россия на это не согласилась. Но сегодня переговоры продолжаются. Пока нефть продолжает падать. Сейчас она снизилась до 48 долларов за баррель марки Brent и торгуется на минимальных уровнях с июля 2017 года, то есть почти на трехлетних минимумах. Российский рубль падает, доллар к российскому рублю рос до 68 рублей за доллар — это уровень самого начала января прошлого года.





Вырисовывается такая картина: евро растет в мире, доллар падает в мире, а российский рубль снижается к падающему доллару. При такой внешней ситуации мы получили то, что было сегодня на торгах. Доллар незначительно вырос, евро значительно — больше чем на 1%, а российский рубль рухнул еще сильнее — почти на 1,6%.





— Что интересно, валютная корзина сегодня подешевела более чем на 0,5%. То есть в целом белорусский рубль за сегодня даже укрепился, — говорит Вадим Иосуб. — Вся эта разнообразная динамика, которую мы наблюдаем на торгах на белорусской бирже, — это исключительно внешняя история — это то, что происходит на валютных рынках, то, что происходит со ставкой ФРС США, с нефтью. Все это таким образом отражается на наших курсах.