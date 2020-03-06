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8 марта для учасниц женского забега перекроют проспект Независимости

06.03.2020 19:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 марта откроют движение общественного транспорта на Шишкина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

8 марта для учасниц женского забега перекроют проспект Независимости

Теперь автобусы № 59, 79 и 186 будут ходить по новому маршруту. Движение было изменено из-за ремонта дороги. С июля 2019-го на участке вели работы по строительству нового жилого комплекса.

8 марта для учасниц женского забега перекроют проспект Независимости

А 8 марта автомобилистам придется уступить магистрали в центре – участницам женского забега. Движение наземного транспорта по проспекту Независимости ограничат. С 07:00 до 15:00 закроют движение от улицы Бобруйской до Свердлова. И с 11:30 до 14:30 – от Свердлова до площади Победы.

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Новости Беларуси. 7 марта откроют движение общественного транспорта на Шишкина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Теперь автобусы № 59, 79 и 186...
 
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