В детстве Майк Тайсон стрелял в людей, а про бокс узнал в колонии. Его история - это Голливуд

Источник материала: Tut.by

Кинг-Конг, Мистер Нокаут, Кровавый Майк — прозвища у Майка Тайсона появлялись примерно с той же частотой, что он побеждал. Впервые профессиональный бой Тайсон провел 6 марта тридцать пять лет назад. SPORT.TUT.BY рассказывает, как стрелявший в людей мальчишка из Нью-Йорка вырулил из жизни на обочине и стал абсолютным чемпионом мира по боксу.



Майк Тайсон уничтожает в ринге Донована Раддока. Фото: Reuters

В детстве Майк сторонился драк

Чемпионские бои Майка Тайсона заставляли говорить о нем, как о прирожденном бойце. Однако в детстве он избегал драк. Когда в его родном районе Браунсвилл в Нью-Йорке пахло жаренным, в пятилетке просыпалось инстинктивное желание бежать. Для мальчишки небольшого роста, который шепелявил и косил одним глазом на нервной почве, бежать было самым разумным решением.

Майка колотили даже девчонки, отнимая карманные деньги, игрушки и одежду. Дома Майку доставалось от старшего брата Родни. От него малыш прятался за холодильником и ждал защиты матери Лорны, на коленях которой чувствовал себя в безопасности.



Фото с сайта uznayvse.ru

Впервые желание кому-то навалять проснулось в Майке, когда на его глазах подросток задушил в руках одного из голубей, которых Майк держал на крыше. Обидчик отделил голову сизаря от тела, и вид окропленной кровью птицы руки привел Майка в бешенство. В кулачном бою он решил восстановить справедливость — преподал урок убийце.

Уже будучи школьником, Майк стал носить очки в толстой оправе, то есть снова стал мишенью для насмешек.

— Меня высмеивали все подряд — из-за этих идиотских очков, которые я напялил по воле матери, — признается Тайсон. — Они разбивали мои очки, а я стоял как идиот и ничем им не отвечал. Они просто издевались надо мной, а я все не решался за себя отомстить. Я не хотел драться. Не то чтобы боялся — не хотел.



Фото с сайта uznayvse.ru

Наконец терпению Майка пришел конец.

— Я не щадил теперь никого, — говорит он. — Врагов и друзей бил одинаково. Я даже дрался с теми, кого раньше боялся, кто был больше меня и с виду сильнее. Но я побеждал!

— С того времени, — вспоминает Дениз, сестра Майка, — его стали звать Майк Тайсон, не Маленький Майк, или Большой Майк, или каким-нибудь прозвищем… Именно Майк Тайсон, полным именем. До этого его так называли только учителя в школе. Парни подходи ли к нашей двери и осторожно спрашивали: «Миссис Тайсон, скажите, пожалуйста, а Майк Тайсон дома?» Он постоянно дрался, но оставался самым обыкновенным мальчиком, очень искренним и добрым. Мама жила в постоянном страхе, что-либо он убьет кого-нибудь, либо убьют его.

Когда Майк научился драться, то ушел в уличную банду

Первым, что украл Майк, были фрукты в лотка в Бруклине. Он запомнил об этом, так как хозяин гнался за ним несколько кварталов. В девять лет Тайсон бросил школу и болтался с дружками. Продолжал воровать и боялся быть пойманным полицейскими.

— Брат был лучшим карманником в мире, — уверена Дениз. — Он пожимал вам руки, и ваши часы, кольца, бумажник исчезали. Он мог обработать кого угодно — ребенка, подростка, взрослого. Способный парень. Он мог снять с вас нижнее белье, не дотронувшись до верхней одежды. Он был просто виртуозом. 31 октября — в канун Дня всех святых — мы наряжались ведьмами и привидениями, а Майк надевал лохмотья вора. Ему это нравилось.

— Черт, мы были малолетними преступниками, — смеется Майк. — Мы не просто шлялись и пугали окружающих, мы были бандой маньяков. Иногда обезумев, хватались за оружие, и начинали стрелять куда попало, вскакивали на свои мотоциклы и мчались куда-нибудь, где было много народу, на дискотеки или на различные вечеринки. Медленно проезжали между веселившимися, отбирали золотые цепочки, деньги, часы. Как правило, кто-то из нас стоял на шухере и, если замечал опасность, давал сигнал — и все съезжались туда, и начиналась драка, частенько со стрельбой.



Фото: Reuters

В одиннадцать лет Майк стрелял в одного из обидчиков знакомых ребят из Браунсвилла — не попал, но на этом дело не закончилось. Майка вычислили, и разбираться с ним пришел старший брат Родни.

— Я ему сказал, — говорит Майк, — что эти ребята все наврали. Честно говоря, я ужасно испугался. Мне надо было что-то делать, ведь они могли убить меня. Но мой брат, который не занимался грязными делишками в отличие от меня, как-то все уладил. Я уж не знаю, как ему это удалось. Думаю, он сказал этим ребятам: «Это мой младший брат, и он этого не делал». В общем, что-то подобное.

Вскоре Майк стал частым посетителем полицейских участков. По разным оценкам самого будущего чемпиона, до двенадцати лет полицейские арестовывали его от двадцати пяти до сорока раз.

Боксом Майк занялся в колонии, а затем его усыновил тренер

В двенадцать Майка Тайсона поймали полицейские, когда он приставил к виску владельца небольшой лавочки дуло пистолета. После этого инцидента его отправили в спецшколу-колонию для несовершеннолетних «Трайен Реформ» в Джонстауне в Нью-Йорке. Здесь он попал на глаза учителю физкультуры Бобу Стюарту, бывшему профессиональному боксеру.

Уговорить Тайсона надеть перчатки стоило Стюарту пари — они дрались друг с другом, чтобы учитель «заткнулся», если бы Майк его победил. Майк лупил Боба что есть мочи, а потом напоролся на контрудар и упал на пол. Считается, что именно тогда Тайсон решил стать боксером.

Еще одним ментором Тайсона стал семидесятилетний Константин д’Амато, которого друзья звали Касом. Когда-то он держал боксерский зал на Манхэттене. Кас поразился данным Майка к тринадцати годам — при росте 168 см он весил 87 кг.

— Я сделаю его богатым и знаменитым! — сказал Кас Бобу.



Фото с сайта uznayvse.ru

Когда в 1981 году мать Тайсона умерла, д’Амато усыновил пятнадцатилетнего Майка и принялся делать из него домашнего человека. Совершенствование спортивного мастерства требовало от подростка быть дисциплинированным. Он вставала в пять утра, чтобы бегать кроссы, а по вечерам лупил по тренировочной груше, прыгал со скакалкой, занимался гимнастикой под присмотром у Каса и Тедди Этласа, бывшего ученика Каса и тренера Майка в годы профессиональной карьеры.

— Бокс — это спорт самоконтроля, — повторял Кас Майку. — Ты должен понимать природу страха, чтобы можно было им управлять. Страх — как огонь. Ты должен заставить его работать на себя: он со греет тебя в холод, ты можешь приготовить на нем еду, когда голоден, он осветит тебе дорогу в темноте и выделит энергию. Но, если ты выпустишь его из-под контроля, он может поранить, даже убить тебя… Страх — друг исключительных людей.

В первом профессиональном бою для Майка Тайсон, который состоялся 6 марта 1985 года в Олбани, штат Нью-Йорк, он нокаутировал боксера-тяжеловеса Гектора Мерседеса в первом же раунде, а после победы говорил о страхе, который питал его.

— Ни один нормальный боксер не может драться без страха. Страх — это друг очень хорошего, рассудительного спортсмена, — сказал Майк.



Фото с сайта uznayvse.ru

10 апреля также в Олбани Тайсон нокаутировал Трента Синглтона за пятьдесят две секунды. Всего в дебютный год в профессиональном боксе Майк провел пятнадцать поединков — во всех победил, причем в одиннадцати случаях уже в первом раунде. Победная серия позволила молодому боксеру расположиться на 19-м месте в рейтинге WBC.

Тогда же в 1985 году Константин д’Амато слег с воспалением легких и в ноябре в возрасте семидесяти семи лет скончался. Он оставил своему пасынку открытый счет в банке Меррил Ланг в Нью-Йорке, сделав его одним из самых богатых спортсменов мира задолго до завоевания чемпионских поясов.

На третий сезон в профессионалом боксе Майк стал великим

После смерти д’Амато делами Майка Тайсона занимались ставленники Каса — Джимми Джекобс и Билл Кейтон. Они связались с прославленным боксерским импресарио Доном Кингом и сумели заинтересовать того.



Фото: Reuters

Осенью 1986 года Дон Кинг организовал в отеле «Хилтон» в Лас-Вегасе чемпионский бой для Майка Тайсона. Тайсону тогда было двадцать лет, а его сопернику Тревору Бербику тридцать три года. В присутствии Мохаммеда Али, Сильвестра Сталлоне, Кирка Дугласа, Эдди Мэрфи Тайсон нокаутировал Бербика на третьей минуте второго раунда и завладел чемпионским поясом WBC (World Boxing Council — Всемирный боксерский совет. — Прим. TUT.BY). Ему тут же поступили предлоежения экранизировать его историю, но Тайсон отверг затею.

— У меня была очень сильная мотивация, — прокомментировал исход поединка Майк. — Я знал, что это шанс, который нельзя упустить. Я думал и о д’Амато. Я понимал, что моя сила — в двойном апперкоте в комбинации с резким прямым ударом. Как только мне удалось удачно применить эту серию, дело было сделано. Впрочем, тот, кто сумеет устоять на ногах от этого моего коктейля, заслуживает титул чемпиона. Бербик не устоял.

В матче против Джеймса Смита по прозвищу Костолом Тайсон провел первую защиту титула и вместе с тем благодаря успеху завладел чемпионским поясом по версии WBA (World Boxing Association — Всемирная боксерская ассоциация. — Прим. TUT.BY).



Фото: Reuters

В 1987 году после боя с Тони Таккером, чемпионом мира по версии IBF (International Boxing Federation — Международная боксерская федерация. — Прим. TUT.BY), Тайсон стал коронованным королем профессионального бокса — абсолютным чемпионом. Первым таковым среди тяжеловесов.

Жаль, этого прекрасного пути к всеобщему признанию не видел учитель Майка Кас. Впрочем, д’Амато брал под своего крыло парня с улицы, прежде всего, чтобы сохранить ему жизнь, и только потом, чтобы воплотить тренерскую мечту — вырастить великого чемпиона.

Бонус. Шесть знаковых боев Майка Тайсона

Майк Тайсон — Майкл Спинск

Майк Тайсон — Тревор Бербик

Майк Тайсон — Донован Раддок

Майк Тайсон — Брюс Селдон

Майк Тайсон — Ларри Холмс

Майк Тайсон — Эвандер Холифилд

При подготовке публикации использованы материалы из книги «Майк Тайсон» Валерия Штейнбаха.