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Гринько о том, что дикторов называют «говорящими головами»: «Согласна. И не вижу в этом ничего предосудительного»
Источник материала: СТВ
Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Лариса Гринько, телеведущая:
Также в интервью Лариса Гринько рассказала:
– что думает о блогерах и современной журналистике
– как сообщала зрителям о давке на Немиге и праздновании первого Дня независимости
– о самой запомнившейся героине программы – девушке без рук и ног
– о самых курьёзных ситуациях в прямом эфире
– почему женщины сегодня дадут фору мужчинам
Смотрите 8 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Гринько о том, что дикторов называют «говорящими головами»: «Согласна. И не вижу в этом ничего предосудительного»
Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В своё время, когда Вы работали, были дикторы...
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