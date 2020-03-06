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Гринько о том, что дикторов называют «говорящими головами»: «Согласна. И не вижу в этом ничего предосудительного»

06.03.2020 20:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В своё время, когда Вы работали, были дикторы телевидения. Сегодня их заменили уже ведущие, журналисты сели в кадр. И бытует мнение, что дикторы – это «говорящие головы», которым пишут текст, и они только красиво читают. Вы согласны с этим мнением? Или, всё-таки, это что-то большее?

Лариса Гринько рассказала, в чём дикторы должны быть похожи на Пугачёву

Лариса Гринько, телеведущая:   
Согласна. И я не вижу в этом ничего предосудительного. Если исходить из латинской транскрипции, диктор – это от слова «дикцио» – «говорить». И все «говорящие головы» – и ведущие, и  не ведущие – они все дикторы. Просто вот такое клеймо возникло в конце прошлого века, когда убрали Кириллова, Балашова, Анну Шатилову. Они были дикторами, «говорящими головами», но какие это были головы! Там столько интеллекта, там такой бэкграунд, что ты веришь этому человеку. А вот почему-то ведущий, не выговаривающий какое-то абсолютное большинство букв и слогов, он являлся популярностью. Потому что вот, как бы, он становился в позицию «наш». Вот он – такой, как мы. А диктор – он был немножечко выше: по культуре, по подаче, по имиджу, наверное.  

Гринько о том, что дикторов называют «говорящими головами»: «Согласна. И не вижу в этом ничего предосудительного»

Также в интервью Лариса Гринько рассказала:

– что думает о блогерах и современной журналистике

– как сообщала зрителям о давке на Немиге и праздновании первого Дня независимости

– о самой запомнившейся героине программы – девушке без рук и ног

– о самых курьёзных ситуациях в прямом эфире

– почему женщины сегодня дадут фору мужчинам

Смотрите 8 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Лариса Гринько

 
 
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Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В своё время, когда Вы работали, были дикторы...
 
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