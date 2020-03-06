Смольский попал в топ-20 в спринте на этапе КМ по биатлону в Чехии

Источник материала: Tut.by

Белорусский биатлонист Антон Смольский занял 18-е место в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Смольский (0+0) отстрелялся чисто и 1.56 проиграл победителю. Роман Елетнов (1+1) стал 28-м, Сергей Бочарников (0+1) — 36-м, Никита Лобастов (0+0) — 73-м.

Уверенную победу одержал норвежец Йоханнес Бё (0+0). Второе место занял француз Кентен Фийон-Майе (0+0). Бронзу выиграл Тарьей Бё (0+0), проигравший младшему брату более минуты.

Лидер общего зачета Мартен Фуркад (0+1) стал шестым. Действующий чемпион мира в этом виде Александр Логинов (0+3) занял 65-е место.

В субботу пройдут эстафеты, а в воскресенье — гонки с массовым стартом.