|
Ольга Говорцова проиграла Элине Свитолиной на турнире в Монтеррее
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ольга Говорцова завершила выступление на турнире в мексиканском Монтеррее, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд соревнований – 560 тысяч белорусских рублей.
В 1/8 финала наша теннисистка встречалась с украинкой Элиной Свитолиной и проиграла по итогам двух сетов – 3:6, 4:6. Встреча длилась 1 час 18 минут. Ранее выступление в Монтеррее завершила Виктория Азаренко. Она уступила в матче 1/6 финала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ольга Говорцова завершила выступление на турнире в мексиканском Монтеррее, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд соревнований – 560...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)