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Ольга Говорцова проиграла Элине Свитолиной на турнире в Монтеррее

06.03.2020 22:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ольга Говорцова завершила выступление на турнире в мексиканском Монтеррее, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд соревнований 560 тысяч белорусских рублей.

Ольга Говорцова проиграла Элине Свитолиной на турнире в Монтеррее

В 1/8 финала наша теннисистка встречалась с украинкой Элиной Свитолиной и проиграла по итогам двух сетов 3:6, 4:6. Встреча длилась 1 час 18 минут. Ранее выступление в Монтеррее завершила Виктория Азаренко. Она уступила в матче 1/6 финала.

Ольга Говорцова проиграла Элине Свитолиной на турнире в Монтеррее

Люди в материале: Ольга Говорцова, Элина Свитолина

 
 
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Новости Беларуси. Ольга Говорцова завершила выступление на турнире в мексиканском Монтеррее, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд соревнований – 560...
 
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