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«Мы справились». За ликвидацию ЧП с цистернами с взрывоопасным газом Олега Бойничева наградили орденом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Среди награжденных 6 марта и Олег Бойничев. Именно его самоотверженность Президент привел в пример. Орденом «За личное мужество» капитан внутренней службы получил за особый поступок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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История о том, как цистерны с взрывоопасным газом сошли с рельсов, произошла утечка и ЧП едва не стало катастрофой, летом-2019 облетела все СМИ.
Сегодня награда нашла героя.
Олег Бойничев, старший инженер-инспектор управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС:
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«Мы справились». За ликвидацию ЧП с цистернами с взрывоопасным газом Олега Бойничева наградили орденом
Новости Беларуси. Среди награжденных 6 марта и Олег Бойничев. Именно его самоотверженность Президент привел в пример. Орденом «За личное мужество» капитан...
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