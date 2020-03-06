ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы справились». За ликвидацию ЧП с цистернами с взрывоопасным газом Олега Бойничева наградили орденом

06.03.2020 21:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Среди награжденных 6 марта и Олег Бойничев. Именно его самоотверженность Президент привел в пример. Орденом «За личное мужество» капитан внутренней службы получил за особый поступок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы справились». За ликвидацию ЧП с цистернами с взрывоопасным газом Олега Бойничева наградили орденом

«Мы допустили упущение в работе». Движение на участке железной дороги Орша – Витебск восстановят 26 июля

История о том, как цистерны с взрывоопасным газом сошли с рельсов, произошла утечка и ЧП едва не стало катастрофой, летом-2019 облетела все СМИ.

«Не за награды мы служим, а за Родину». Во Дворце Независимости вручили госнаграды заслуженным белорусам

Сегодня награда нашла героя.

«Мы справились». За ликвидацию ЧП с цистернами с взрывоопасным газом Олега Бойничева наградили орденом

Олег Бойничев, старший инженер-инспектор управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС:
За этим орденом стоит работа не одного меня. Мы работали в команде. Мы справились. Работали около полутора суток. В июле работали в штатном режиме. Все было контролируемо.

«Мы справились». За ликвидацию ЧП с цистернами с взрывоопасным газом Олега Бойничева наградили орденом

Люди в материале: Олег Бойничев

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Среди награжденных 6 марта и Олег Бойничев. Именно его самоотверженность Президент привел в пример. Орденом «За личное мужество» капитан...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: Форвард сборной Беларуси Джефф Платт подрался с защитником «Сибири»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика