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Андрей Мурашов: «В перспективе всех людей научных, и аспирантов, в частности, целесообразно призывать на службу в резерве»
Источник материала: СТВ
Срочную службу в армии обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооружённых сил Республики Беларусь:
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Андрей Мурашов: «В перспективе всех людей научных, и аспирантов, в частности, целесообразно призывать на службу в резерве»
Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Те, кто продолжает обучение с целью получения научной степени....
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