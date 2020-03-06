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Андрей Мурашов: «В перспективе всех людей научных, и аспирантов, в частности, целесообразно призывать на службу в резерве»

06.03.2020 21:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Те, кто продолжает обучение с целью получения научной степени. Магистратура научно ориентированная теперь у нас, то есть она не массовая. И тем более достаточно незначительное количество людей идёт в аспирантуру, которые не служили. Как вы считаете, было бы правильно им служить в резерве? С учётом их специальности.

Мурашов о службе в резерве: «В первую очередь, кто должен пойти? Отрыв кого от трудовой деятельности противоречит государственным интересам»

Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооружённых сил Республики Беларусь:
В том числе. Но здесь нужно оценивать те факторы, которые складываются, и мы говорим, что при благоприятном развитии ситуации, когда призывные ресурсы будут увеличиваться у нас, когда молодых людей будет достаточно для полного комплектования, то естественно, в перспективе, конечно, всех этих людей научных, и аспирантов, в частности, целесообразно призывать именно на данный вид службы: службу в резерве.

Что касается влияния на них принятого закона в 2019 году, то надо тоже разделить их на две части. Вот все те аспиранты, которые занимались научной деятельностью до принятия закона, надо понимать, что он на них никак не повлиял. У многих молодых людей тоже возникает непонимание, они говорят: «А если я перейду в другую аспирантуру или возьму академический отпуск?», на них он никаким образом не влияет.

Андрей Мурашов: «В перспективе всех людей научных, и аспирантов, в частности, целесообразно призывать на службу в резерве»

Люди в материале: Андрей Мурашов

 
 
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Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Те, кто продолжает обучение с целью получения научной степени....
 
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