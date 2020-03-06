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Оксана Попова: «За выпускника профессионально-технического и среднего специального образования бьются»
Источник материала: СТВ
Роль учителя и этический кодекс педагога обсуждали в программе
Оксана Попова, проректор Республиканского института профессионального образования:
Я даже, уходя к вам, слушала передачу относительно профиля кадров, которые нужны для Минска – востребованы профессии, которые как раз дают профессионально-техническое и среднее специальное. И родители это начинают понимать, да, это произойдёт небыстро, да, для нас важен и индекс человеческого развития, где один из показателей – это уровень образования.
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Оксана Попова: «За выпускника профессионально-технического и среднего специального образования бьются»
Роль учителя и этический кодекс педагога обсуждали в программе «В обстановке мира». «Не надо забывать о том, что он и человек». Как защитить учителя? Мнение...
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