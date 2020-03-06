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«Не за награды мы служим, а за Родину». Во Дворце Независимости вручили госнаграды заслуженным белорусам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одна из самых трогательных весенних традиций 6 марта была продолжена во Дворце Независимости. Здесь чествовали белорусов, благодаря труду которых наша страна становится сильнее и краше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Награждены несколько десятков человек. Все они – люди разных профессий и судеб. Объединяет их одно – любовь и преданность своему делу и стране. Среди приглашенных и те, кто выбрал одну из самых важных и трудных миссий – быть многодетной мамой, и те, кто проявил себя в профессии, достиг больших карьерных высот. Особый статус церемонии добавили люди в погонах.
Александр Лукашенко адресовал слова благодарности всем присутствующим за их личный вклад в развитие Беларуси. Глава государства признался, что вручение наград – самая приятная президентская миссия.
Юлия Бешанова, корреспондент:
40 лет стажа в сельском хозяйстве. Мария Козич вот уже пять лет как на пенсии, но темпы сбавлять не собирается. Женщина управляет сельхозучастком. По здешним меркам мини-председатель. Ее автомобиль – кабинет на колесах, 120 километров за рабочий день не предел. Успеть нужно многое: на контроле работа в полях, вопросы с топливом и удобрениями, а еще ответы на нужды людей из девяти поселков и деревень.
Такой труд не мог остаться незамеченным. В 2012 году – медаль «За трудовые заслуги». Сегодня – орден Почета.
Мария Козич, управляющая сельскохозяйственным участком КСУП «Гирки»:
32 человека получили государственные награды, почетные звания и генеральские погоны из рук Президента. Военные и педагоги, спортсмены и люди искусства – все те, кто своей работой и идеями вносит огромный вклад в развитие страны. Об их успехах сегодня говорил Александр Лукашенко, лично приветствуя каждого.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Врачи и инженеры, воспитатели и домохозяйки. Такие разные, но объединяет всех этих женщин безусловная любовь к детям. «Орден матери» из рук Президента получили 10 мам, которых воспитывают пять и больше ребят.
Александр Лукашенко:
Знаю, что большинство из вас не только счастливы в семье, но и состоялись как специалисты на профессиональном поприще. Это вдвойне замечательно.
Награды и почетные звания глава государства вручил также женщинам, которые имеют высокие достижения в области культуры, искусства, науки и педагогики.
Александр Лукашенко:
Приме белорусского балета Екатерине Олейник рукоплескали тысячи поклонников от Европы до Америки. Но аплодисменты в момент получения звания заслуженного артиста особенно ценны.
Изящество женских нарядов оттенял блеск эполет на парадных генеральских мундирах. К этому моменту, вершине воинской службы, офицеры шли с курсантских лет. Орден «За службу Родине» – награда особая. Такой отмечают за образцовое исполнение воинского долга, отвагу и особые заслуги перед Отечеством. За казенными фразами – ежедневный труд.
Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:
Вадим Павлов награжден почетным званием «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Республики Беларусь». Полковник милиции с коллективом единомышленников работает над сохранением исторической памяти.
Вадим Павлов, начальник кафедры теории и истории государства и права Академии МВД:
Завершая церемонию, Александр Лукашенко еще раз искренне поздравил ее участников.
Александр Лукашенко:
По традиции после окончания церемонии гости смогли пообщаться с Президентом в неформальной обстановке. Александр Лукашенко пригласил гостей на торжественный прием – поднять бокал за большой успех и будущие достижения всех собравшихся.
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«Не за награды мы служим, а за Родину». Во Дворце Независимости вручили госнаграды заслуженным белорусам
Новости Беларуси. Одна из самых трогательных весенних традиций 6 марта была продолжена во Дворце Независимости. Здесь чествовали белорусов, благодаря труду...
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