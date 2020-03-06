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Феминины, школьный квиз и джаз из Нью-Йорка. Как провести выходные в Бресте
Источник материала: Tut.by
В выходные в Бресте можно будет отметить феминины театра «Крылы халопа», сводить детей на школьный квиз и сходить на концерт легендарного джазмена Джонни О’Нила.
Что: Феминины
Где: Пространство КХ (ул. Халтурина, 2/1)
Когда: 7 марта
Феминины — это два в одном: 19-й день рождения театра «Крылы халопа» и празднование 8 Марта. В программе презентация альманаха современной белорусской культуры «pARTizankA», мастер-класс от активисток, открытие выставки «Запретные зоны», танцевальное караоке, просмотр фильмов и праздничный потлак-ланч, для которого просят принести еду и напитки.
Что: квиз
Где: гостиница Hampton by Hilton (Варшавское шоссе, 41, конференц-зал «Лотос» на 2-м этаже).
Когда: 7 марта 14.00
7 марта в Бресте пройдет региональный этап интеллектуального конкурса
Что: концерт Джонни О’Нила
Где: областная филармония
Когда: 7 марта, 19.00
В эту субботу в Бресте выступит легенда джаза — американский пианист и вокалист Джонни О’Нил. Музыкант славится уникальной исполнительской манерой, в которой сочетаются невероятная техническая виртуозность и нежный балладный мелодизм. Брестской публике он подарит уникальную возможность насладиться импровизациями мировой столицы джаза.
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В выходные в Бресте можно будет отметить феминины театра «Крылы Халопа», сводить детей на школьный квиз и сходить на концерт легендарного джазмена Джонни О'Нила.
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