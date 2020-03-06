Феминины, школьный квиз и джаз из Нью-Йорка. Как провести выходные в Бресте

Источник материала: Tut.by

В выходные в Бресте можно будет отметить феминины театра «Крылы халопа», сводить детей на школьный квиз и сходить на концерт легендарного джазмена Джонни О’Нила.



Фото: КХ

Что: Феминины

Где: Пространство КХ (ул. Халтурина, 2/1)

Когда: 7 марта

Феминины — это два в одном: 19-й день рождения театра «Крылы халопа» и празднование 8 Марта. В программе презентация альманаха современной белорусской культуры «pARTizankA», мастер-класс от активисток, открытие выставки «Запретные зоны», танцевальное караоке, просмотр фильмов и праздничный потлак-ланч, для которого просят принести еду и напитки.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Из публикации Русской службы BBC

Что: квиз

Где: гостиница Hampton by Hilton (Варшавское шоссе, 41, конференц-зал «Лотос» на 2-м этаже).

Когда: 7 марта 14.00

7 марта в Бресте пройдет региональный этап интеллектуального конкурса «Mobi Квиз» для учеников 10−11-х классов. Команда — победитель областного этапа отправится в Минск бороться за поездку в Оксфорд.



Фото: kudago.com

Что: концерт Джонни О’Нила

Где: областная филармония

Когда: 7 марта, 19.00

В эту субботу в Бресте выступит легенда джаза — американский пианист и вокалист Джонни О’Нил. Музыкант славится уникальной исполнительской манерой, в которой сочетаются невероятная техническая виртуозность и нежный балладный мелодизм. Брестской публике он подарит уникальную возможность насладиться импровизациями мировой столицы джаза.