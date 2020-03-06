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Курсы валют на 6 марта: курс доллара 2.2396, курс евро 2.5178, российский рубль 3.3215
Источник материала: Myfin
6 марта 2020 года на
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.209 – 2.24 рублей, курс продажи доллара 2.241 – 2.29. Евро можно было продать в диапазоне 2.45 – 2.521 рублей, купить – 2.522 – 2.56.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
Полную информацию о
Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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6 марта 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:курс доллара 2.2396, курс евро 2.5178, курс российского рубля составил 3.3215.
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