Курсы валют на 6 марта: курс доллара 2.2396, курс евро 2.5178, российский рубль 3.3215

Источник материала: Myfin

06.03.2020: итоги торгов БВФБ

6 марта 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.2396, курс евро – 2.5178, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.3215.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0039 рубля до 2.2396, что составило 0.17%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0781 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0276 (1.11%), на 6 марта 2020 курс составил 2.5178. По итогам месяца евро вырос на 0.1393 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0535 рублей (1.59%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.117 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 59 218 800 42 522 700 44 532 600

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.209 – 2.24 рублей, курс продажи доллара 2.241 – 2.29. Евро можно было продать в диапазоне 2.45 – 2.521 рублей, купить – 2.522 – 2.56.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =67.5 (стоимость 1 доллара равна 67.5 российских рублей),

=67.5 (стоимость 1 доллара равна 67.5 российских рублей), EUR/USD =1.124 (1 евро стоит 1.124 доллар),

=1.124 (1 евро стоит 1.124 доллар), EUR/RUB =75 (75 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .