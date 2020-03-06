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СК выясняет, кто взломал элекронную почту медучреждений

06.03.2020 13:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

СК выясняет, кто взломал элекронную почту медучреждений
БЕЛТА

Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам  несанкционированного доступа к компьютерной информации учреждений здравоохранения, сообщили официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина ГАРЛИНСКАЯ и официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ.

12 февраля с заявлением в милицию обратился руководитель РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, сообщивший, что к принадлежащему учреждению электронному почтовому ящику был осуществлен несанкционированный доступ. В результате от имени центра были разосланы сообщения, в которых содержались ссылки на загрузку вредоносного программного обеспечения. Помимо неоднократных входов на почту, неизвестные лица также неоднократно удаляли письма.

С аналогичным заявлением днем ранее обратился в милицию один из руководителей Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии, после того, как в центр стали поступать уточняющие вопросы от адресатов сообщений, которые они якобы отправили по электронной почте. В ходе следствия было установлено, что и в этом случае неизвестный осуществил несанкционированный доступ к почтовому ящику, принадлежащему учреждению, и отправил ряд сообщений контактам из адресной книги. 

Скомпрометированные электронные почтовые ящики были зарегистрированы на хостинге tut.by. После получения доступа к ним неизвестные рассылали сообщения со ссылкой на вредоносное программное обеспечение в тексте. Сообщения были подготовлены с применением приемов социальной инженерии – в них содержалась не соответствующая действительности информация, касающаяся распространения коронавируса в Беларуси. После открытия имеющихся в сообщении ссылок, на компьютер пользователя под видом pdf-файла автоматически скачивался скрипт, запускающий исполняемый вредоносный файл.

Возбуждены уголовные дела ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Следствие установило: помимо неоднократных входов на почту, неизвестные лица также неоднократно удаляли письма.
 
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