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В матче теннистов Германии и Беларуси после первого дня Кубка Дэвиса ничья

07.03.2020 07:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Победители матча получат путевки в финальную стадию розыгрыша Кубка Дэвиса.

Белорусские теннисисты сравняли счет в гостевом матче квалификации Кубка Дэвиса с командой Германии - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором одиночном поединке в Дюссельдорфе первый номер белорусской сборной Егор Герасимов в тяжелейшей трехсетовой борьбе переиграл Филиппа Кольшрайбера - 4:6, 7:5, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 ч 40 мин.

В стартовой игре белорус Илья Ивашко проиграл лидеру немецкой команды Яну-Леннарду Штруффу - 4:6, 4:6.

Во второй день соревнований 7 марта сначала состоится парный матч, на который у белорусов заявлены Андрей Василевский и Егор Герасимов, а у немцев Кевин Кравиц и Андреас Мис. Затем пройдут еще два одиночных поединка: Егор Герасимов - Ян-Леннард Штруфф, Илья Ивашко - Филипп Кольшрайбер.

Во второй игровой день капитаны команд Дмитрий Жирмонт и Михаэль Кольман имеют право произвести замены.

В прошлые годы белорусские и немецкие теннисисты встречались в розыгрыше Кубка Дэвиса лишь однажды. В сентябре 2003 года в матче плей-офф мировой группы в Германии белорусы выиграли со счетом 3:2. В командном мировом рейтинге сборная Беларуси занимает 45-е место, Германия находится на 12-й позиции.

В остальных квалификационных матчах встречаются: Австралия - Бразилия, Хорватия - Индия, Словакия - Чехия, Венгрия - Бельгия, Италия - Республика Корея, Австрия - Уругвай, Колумбия - Аргентина, Япония - Эквадор, США - Узбекистан, Казахстан - Нидерланды, Швеция - Чили.

Победители этих игр получат путевки в финальную стадию розыгрыша Кубка Дэвиса, которая пройдет 23-29 ноября в Мадриде. Кроме них в испанской столице выступят хозяева - теннисисты Испании и сборные Великобритании, Канады, Франции, Сербии и России.
 
 
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Победители матча получат путевки в финальную стадию розыгрыша Кубка Дэвиса.
 
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