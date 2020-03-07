ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

COVID-19 взял два барьера: заболевших более 100 тыс., вирус в половине стран мира

07.03.2020 07:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 6 марта превысило 101 тыс. человек. На планете уже 95 стран, где выявили вирус — среди них и Украина.

COVID-19 взял два барьера: заболевших более 100 тыс., вирус в половине стран мира
6 марта мировая эпидемия коронавируса преодолела сразу два барьера: число выявленных случаев инфицирования на планете превысило 100 тыс., а стран, в которые добрался вирус, стало больше 90. Теперь случаи заболевания COVID подтверждены в половине государств планеты.

Во многих странах Европы число заболевших за сутки выросло в полтора-два раза (Бельгия, Швейцария, Франция, Германия и т. д.)

О таких цифрах свидетельствуют данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering, пишет "Новое время".

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (80 573)
Южная Корея (6 593)
Иран (4 747)
Италия (4 636)
Германия (670)
Франция занимает шестое место (653 случая), далее следуют Япония (420) и Испания (400). Закрывают десятку США (260) и Швейцария (214), которая 6 марта впервые поднялась в мировую топ-десятку, вытеснив из нее Сингапур.

Более 55 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 3,4 тыс.

Напомним, что Беларусь - в числе стран, где есть заболевшие. По офииальным данным, их 6.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 6 марта превысило 101 тыс. человек. На планете уже 95 стран, где выявили вирус — среди них и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В матче теннистов Германии и Беларуси после первого дня Кубка Дэвиса ничья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика