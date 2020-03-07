Неужели у нас нет талантливых специалистов, чтобы создать качественный белорусский продукт? Где белорусские ток-шоу, развлекательные программы? По пальцам одной руки можно сосчитать.
А. Полякова, Брест
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«Где белорусские ток-шоу и развлекательные программы?»
07.03.2020 07:42 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Неужели у нас нет талантливых специалистов, чтобы создать качественный белорусский продукт? Где белорусские ток-шоу, развлекательные программы? По пальцам одной руки можно сосчитать.
А. Полякова, Брест
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