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«Где белорусские ток-шоу и развлекательные программы?»

07.03.2020 07:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Где белорусские ток-шоу и развлекательные программы?»
АиФ

«Где белорусские ток-шоу и развлекательные программы?» «Щелкаешь пультом, а там - то средство для мытья посуды, то прокладки»
Хочу задать вопрос: где белорусские телепрограммы? Включишь телевизор – сплошь передачи иностранных, в основном российских, производителей. Белорусские у нас разве что новостные выпуски и утренние шоу. Но ведь это капля в море.

Неужели у нас нет талантливых специалистов, чтобы создать качественный белорусский продукт? Где белорусские ток-шоу, развлекательные программы? По пальцам одной руки можно сосчитать.

А. Полякова, Брест

 
 
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АиФ «Щелкаешь пультом, а там - то средство для мытья посуды, то прокладки» Хочу задать вопрос: где...
 
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