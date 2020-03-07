Белорусский борец дисквалифицирован на 4 года из-за допинга

Допинг-проба атлета дала положительный результат на наличие запрещенного препарата дегидрохлор-метилтестостерон (экзогенный анаболический андрогенный стероид).





Дисквалификация Стародуба вступила в силу с 17 января 2020 года и истекает 16 января 2024-го. Все результаты, показанные борцом, начиная с 22 июня 2019 года аннулированы.





Напомним, осенью прошлого года в организме Стародуба и еще одного белорусского борца Кирилла Грищенко был обнаружен допинг. Спортсменов на момент разбирательства отстранили от соревнований, а Грищенко был лишен золотой медали II Европейских игр.







