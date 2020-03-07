Вертикальный «пластик» и новые курсы по карточка: топ банковских новостей

Источник материала: Tut.by

Банки на этой неделе снова напомнили о мошенниках, которые воруют деньги с карточек белорусов, а также выпустили несколько необычных продуктов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вертикальные карты

Сразу два белорусских банка выпустили на этой неделе вертикальные карточки. В БТА Банке «пластик» к тому же еще и прозрачный .

— Она не содержит рисунков и рекламных фото, — говорят в банке. Продукт — это карточка Visa Сlassic, к которой подключена программа мани-бэк «Кешью».

Еще одну вертикальную карту предложил Беларусбанк . Это карта Visa Gold с голографическим эффектом. «Пластик» дает доступ к бонусам от клуба «Леди» — тоже новый продукт банка — кэшбэк, бесплатная смена пин-кода и так далее.

Новый сервис переводов

Еще один сервис, который поможет перевести деньги с карты на карту запустил Paritetbank . Услуга доступна для систем Visa и Mastercard. Чтобы воспользоваться сервисом, не нужно быть клиентом банка.

Переводить деньги можно в белорусских рублях между картами всех белорусских банков.

Максимальный размер комиссии для онлайн-переводов между картами всех белорусских банков 1,5% от суммы операции (минимум 1,5 рубля).

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Плюс один к курсу по операциям с карточками



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 2 марта МТБанк по-новому списывает деньги с карточек при конвертации. Новшества в банке расписали на конкретных примерах. Как говорят в банке, при совершении операций по банковским платежным карточкам валютно-обменный курс может быть увеличен на один процент в следующих случаях:

Если у вас карточка Mastercard в долларах, а вы расплачиваетесь ею в белорусских рублях за услуги такси UBER/Яндекс, то белорусские рубли будут сконвертированы в евро по курсу Mastercard, а евро пересчитываются в доллары по курсу продажи доллар/евро, установленному банком для платежных карточек.

Если у вас карточка Visa в белорусских рублях, а вы расплачиваетесь ею в Польше, то польские злотые пересчитываются в доллары по курсу системы Visa, а доллары пересчитываются в белорусские рубли по установленному банком курсу продажи долларов для платежных карточек.

Если у вас карточка Mastercard в долларах, а вы расплачиваетесь ею в Германии (валюта операции евро), то будет использоваться курс продажи евро/доллара, установленный банком для платежных карточек.

Эти изменения не коснутся банковских платежных карточек, оформленных на условиях тарифных планов: «РауОkay», «Платежное кольцо», «Hello, world!», «Visa Platinum», «Visa Infinite», а также корпоративных карточек.

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Скидка на безопасные карточки

На этой неделе банки вновь напомнили про мошенников, которые ворую деньги с карточек белорусов. По информации Приорбанка , утечка данных могла произойти через один из крупных интернет-магазинов.

А в одном из банков мы как раз сейчас обнаружили акцию, которая поможет обезопасить себе и при этом сэкономить. Франсабанк предлагает пакет «Безопасный треугольник» — три карточки по цене одной (для расчетов на каждый день, для платежей в интернете и для расходов за границей). Каждая карта привязана к отдельному счету.