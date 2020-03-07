Стали известны имена лауреатов звания «Женщина года Дубровенщины»

Дубровенский районный исполнительный комитет решением №96 от 20 февраля 2020 года присвоил звание «Женщина года Дубровенщины» по номинациям:
«Женщина в системе промышленного комплекса» Лидия Васильевна МОЖИЛОВСКАЯ, кладовщик ОАО «Дубровенский льнозавод»
«Женщина в системе агропромышленного комплекса» Валентина Николаевна РАДЬКО, оператор машинного доения ОАО «Правда-С»
«Женщина в системе образования» Инесса Петровна СТАНКЕВИЧ, директор ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»
«Женщина в системе здравоохранения и медицины» Елена Николаевна СИНЯКОВА, медсестра стоматологического отделения УЗ «Дубровенская ЦРБ»
«Женщина в сфере культуры и искусства» Наталья Сергеевна ОВЧАРОВА, главный хранитель фондов ГУК «Дубровенский районный историко-краеведческий музей»
«Женщина в системе социальных услуг» Светлана Александровна ЖИТКЕВИЧ, социальный работник отделения социальной помощи на дому ГУ «ТЦСОН Дубровенского района
«Женщина в системе ЖКХ» Оксана Александровна КРЮЧКОВА, оператор 4 разряда котельной н.п.Шабаны участка котельных и тепловых сетей УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник»
«Женщина в семье» Людмила Владимировна КУРНОСОВА, многодетная мать, электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи РУП «Витебскэнерго» филиала «Оршанские электрические сети» Дубровенского района электрических сетей
«Женщина в сфере общественной деятельности» Светлана Анатольевна БУРБИК, методист ГУ «Дубровенский районный учебно-методический кабинет» отдела по образованию Дубровенского районного исполнительного комитета