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Стали известны имена лауреатов звания «Женщина года Дубровенщины»

07.03.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Стали известны имена лауреатов звания «Женщина года Дубровенщины»

Дубровенский районный исполнительный комитет решением №96 от 20 февраля 2020 года присвоил звание «Женщина года Дубровенщины» по номинациям:

«Женщина в системе промышленного комплекса» Лидия Васильевна МОЖИЛОВСКАЯ, кладовщик ОАО «Дубровенский льнозавод»

«Женщина в системе агропромышленного комплекса» Валентина Николаевна РАДЬКО, оператор машинного доения ОАО «Правда-С»

«Женщина в системе образования» Инесса Петровна СТАНКЕВИЧ, директор ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»

«Женщина в системе здравоохранения и медицины» Елена Николаевна СИНЯКОВА, медсестра стоматологического отделения УЗ «Дубровенская ЦРБ»

  • Стали известны имена лауреатов звания «Женщина года Дубровенщины»

«Женщина в сфере культуры и искусства» Наталья Сергеевна ОВЧАРОВА, главный хранитель фондов ГУК «Дубровенский районный историко-краеведческий музей»

«Женщина в системе социальных услуг» Светлана Александровна ЖИТКЕВИЧ, социальный работник отделения социальной помощи на дому ГУ «ТЦСОН Дубровенского района

«Женщина в системе ЖКХ» Оксана Александровна КРЮЧКОВА, оператор 4 разряда котельной н.п.Шабаны участка котельных и тепловых сетей УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник»

«Женщина в семье» Людмила Владимировна КУРНОСОВА, многодетная мать, электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи РУП «Витебскэнерго» филиала «Оршанские электрические сети» Дубровенского района электрических сетей

«Женщина в сфере общественной деятельности» Светлана Анатольевна БУРБИК, методист ГУ «Дубровенский районный учебно-методический кабинет» отдела по образованию Дубровенского районного исполнительного комитета

 
 
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Дубровенский районный исполнительный комитет решением №96 от 20 февраля 2020 года присвоил звание «Женщина года Дубровенщины» по номинациям: «Женщина в
 
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