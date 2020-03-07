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Цены на нефть Brent обвалились до минимума с июля 2017 года
Источник материала: Партизан
Котировки нефти снизились из-за опасения падения спроса на топливо на фоне глобальной вспышки коронавируса.
Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 4,19%, до $47,92 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE. Минимальное значение в течение дня составило $47,01 — на таких уровнях нефть торговалась 11 июля 2017 года.
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Котировки нефти снизились из-за опасения падения спроса на топливо на фоне глобальной вспышки коронавируса.
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