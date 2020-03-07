Как правильно дезинфицировать смартфон

korrespondent.net Смартфон, как и любая металлическая, стеклянная или пластиковая поверхность может быть переносчиком коронавируса. Риск заразиться от контакта с ним сохраняется до девяти дней, пишет





Исключить риск заражения от своего же мобильного телефона поможет тщательная дезинфекция, но делать её, необходимо соблюдая некоторые правила. Об этом пишет TheVerge.





Прежде всего специалисты не рекомендуют для очистки мобильника использовать этиловый спирт, перекись водорода или гипохлорит натрия. Эти растворы могут серьезно повредить покрытие дисплея. Вместо этого эксперты советуют использовать обыкновенную мыльную воду, нанесенную на ткань. Именно так очищать смартфон советуют Google и Apple, однако этот способ не даёт полной гарантии уничтожения вирусов.









Микробиолог Чарльз Герба в журнале Health рекомендует протирать устройства салфеткой, смоченной раствором спирта и воды в соотношении 40% на 60%.





Как вариант, можно использовать защитные пленки или стекла, наклеив их поверх дисплея смартфона. Их можно протирать более агрессивными жидкостями без вреда для дисплея. Со временем их можно поменять.





В США, вместо привычного пожимания рук при встрече предлагают здороваться локтями.



