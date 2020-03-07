Штаб Трампа подал в суд на телеканал CNN

Fox News. Об этом сообщает телеканал





В штабе Трампа заявляют, что журналисты знали о ложности этой информации до публикации





В репортаже CNN говорилось, что Трамп «оценил потенциальные риски и выгоды того, чтобы снова добиваться помощи России в 2020 году, и решил продолжить рассматривать эту возможность».





nv.ua Ранее сообщалось, что штаб президента США Дональда Трампа подал иск на газету The Washington Post за публикацию статьи, в которой говорилось о сговоре главы Белого дома с РФ на выборах 2016 года, пишет



