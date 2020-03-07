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Телеграм-канал: Президентские выборы в Беларуси могут пройти в июне

07.03.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко выразил желание провести президентские выборы 21 июня. Такую информацию распространил телеграм-канал «БелоРусский диалог».

«Александр Григорьевич выразил желание провести президентские выборы 21 июня! Об этом он планирует сообщить уже на следующей неделе. До 20 марта парламент может собраться на внеочередное заседание для назначения выборов», - говорится в сообщении инсайдеров, ссылающихся на собственные источники.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина выразила мнение, что оптимальной датой для проведения выборов президента являются последние числа августа 2020 года. Это не только крайняя дата для проведения президентских выборов, предусмотренная законодательством, но и попытка одарить Александра Лукашенко подарком ко дню рождения.  
 
 
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Александр Лукашенко выразил желание провести президентские выборы 21 июня. Такую информацию распространил телеграм-канал «БелоРусский диалог».
 
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