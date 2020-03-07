|
Разыгрываем билеты на концерт Славы Комиссаренко - одного из лучших белорусских комиков
Источник материала: Tut.by
7 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты
Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.
Итак, в розыгрыше участвуют 3 парных билета. Соответственно, победителей будет 3, каждый сможет взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 12 марта, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 13 марта.
Слава Комиссаренко — комик из Беларуси, который добился невероятной узнаваемости в России и странах СНГ. Это тот человек, который способен удивить своими монологами. Юмор Славы показывает жизненные ситуации, с которыми сталкивается каждый. Он один из сильнейших белорусских комиков современности, который прославился благодаря выступлениям в программах «Смех без правил», Comedy Battle и Stand Up на канале ТНТ. Недавно
В этот раз комик выступит в Беларуси с абсолютно новой программой. Его концерты пройдут в
Участие в розыгрышах
Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».
Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на стендап Славы Комиссаренко....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)