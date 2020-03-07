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Узбекистан вступит в ЕАЭС в качестве наблюдателя

07.03.2020 09:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как пишет CentralAsia (UZ),в Кабинете Министров Узбекистана 6 марта состоялось заседание, посвященное обсуждению вопроса о внесении в палаты Олий Мажлиса заключения и предложений по итогам аналитической и комплексной оценки сотрудничества с Евроазиатским экономическим союзом (ЕАЭС).


В Послании парламенту президента Шавкат Мирзиёев указал на внесение этого вопроса на обсуждение в палатах Олий Мажлиса, при этом отметив необходимость опираться на волю народа, исходить из его интересов.


В целях изучения и анализа сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС рабочей группой в составе представителей Кабинета Министров, соответствующих министерств и ведомств в плане экономической интеграции проведена работа по изучению 16 крупных отраслей экономики страны, сообщило УзА.

На заседании были рассмотрены исследования ведущих независимых консалтинговых компаний по этому вопросу и научно-исследовательских учреждений, предложения и заключения зарубежных и местных специалистов.

Также в рамках сотрудничества Узбекистана и ЕАЭС были изучены заключения экспертов по крупным отраслям экономики и промышленной политики, упорядочению таможенной тарификации и внешней торговой политики, трудовой миграции, стандартизации и ветеринарии, санитарному и фитосанитарному контролю и другие вопросы.

Отмечалась взаимосвязь интеграционных процессов Узбекистана во Всемирную торговую организацию и ЕАЭС. По результатам комплексного изучения воздействия сотрудничества с Евроазиатским экономическим союзом на национальную экономику Узбекистана намечены меры, которые предстоит реализовать соответствующим министерствам и ведомствам, одобрено предложение о сотрудничестве с ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя.

По итогам заседания принято решение о представлении в палаты Олий Мажлиса заключения и предложений, разработанных на основе аналитической и комплексной оценки.
 
 
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Как пишет CentralAsia (UZ),в Кабинете Министров Узбекистана 6 марта состоялось заседание, посвященное обсуждению вопроса о внесении в палаты Олий Мажлиса заключения и...
 
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