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В Брестской области 53,6% населения составляют женщины

07.03.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По данным переписи населения 2019 года численность женщин в Брестской области составила 722,6 тыс. человек, или 53,6% в общей численности населения области.

В Брестской области 53,6% населения составляют женщины

В Брестской области уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составил 83,8%.

Удельный вес женщин в численности работающих в организациях (в процентах к общей численности работников соответствующего вида экономической деятельности)

85,3%

здравоохранение и социальные услуги

80,7%

образование

78,6%

услуги по временному проживанию и питанию

78,1%

финансовая и страховая деятельность

71,8%

оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

64,6%

творчество, спорт, развлечения и отдых

57,1%

профессиональная, научная и техническая деятельность

53,5%

государственное управление

45,0%

промышленность

39,3%

информация и связь

38,9%

сельское, лесное и рыбное хозяйство

34,1%

транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность

17,3%

строительство

В Брестской области образовательный уровень женщин, занятых в экономике, выше, чем у мужчин. Так, среди работающих женщин 33,8% имеют высшее образование, 27% – среднее специальное (среди мужчин – 24,1% и 18,9% соответственно).

Главное статистическое управление Брестской области

 
 
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  По данным переписи населения 2019 года численность женщин в Брестской области составила 722,6 тыс. человек, или 53,6% в общей численности населения области. В...
 
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