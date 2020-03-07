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В Брестской области 53,6% населения составляют женщины
07.03.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По данным переписи населения 2019 года численность женщин в Брестской области составила 722,6 тыс. человек, или 53,6% в общей численности населения области.
В Брестской области уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составил 83,8%.
Удельный вес женщин в численности работающих в организациях (в процентах к общей численности работников соответствующего вида экономической деятельности)
В Брестской области образовательный уровень женщин, занятых в экономике, выше, чем у мужчин. Так, среди работающих женщин 33,8% имеют высшее образование, 27% – среднее специальное (среди мужчин – 24,1% и 18,9% соответственно).
Главное статистическое управление Брестской области
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По данным переписи населения 2019 года численность женщин в Брестской области составила 722,6 тыс. человек, или 53,6% в общей численности населения области. В...
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