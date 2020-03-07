В Брестской области 53,6% населения составляют женщины

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным переписи населения 2019 года численность женщин в Брестской области составила 722,6 тыс. человек, или 53,6% в общей численности населения области.

В Брестской области уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составил 83,8%.

Удельный вес женщин в численности работающих в организациях (в процентах к общей численности работников соответствующего вида экономической деятельности)

85,3% здравоохранение и социальные услуги 80,7% образование 78,6% услуги по временному проживанию и питанию 78,1% финансовая и страховая деятельность 71,8% оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 64,6% творчество, спорт, развлечения и отдых 57,1% профессиональная, научная и техническая деятельность 53,5% государственное управление 45,0% промышленность 39,3% информация и связь 38,9% сельское, лесное и рыбное хозяйство 34,1% транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 17,3% строительство

В Брестской области образовательный уровень женщин, занятых в экономике, выше, чем у мужчин. Так, среди работающих женщин 33,8% имеют высшее образование, 27% – среднее специальное (среди мужчин – 24,1% и 18,9% соответственно).

Главное статистическое управление Брестской области