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Сподобился: Клинтон закрутил роман с Левински, чтобы отвлечься от работы
Источник материала: Партизан
Экс-президент США Билл Клинтон считает свои отношения со стажером Белого дома Моникой Левински "непростительной ошибкой" во время нахождения на посту президента в 1995 году, передает "Газета.ру" со ссылкой на издание Metro.
Об этом Клинтон рассказал в одной из серий документального фильма о своей жене Хиллари, которая выходит в эфир на стриминговом сервисе Hulu.
По его утверждению, роман с девушкой, которой тогда было 22 года, был для него способом отвлечься от работы.
Бывший американский лидер признался, что с помощью него он пытался в течение многих лет "справиться со своими проблемами".
В свою очередь Хиллари Клинтон в интервью для фильма заявила, что измена мужа нанесла по ней сильный удар.
Политик рассказала, что ей было "очень больно", когда она узнала о лжи супруга.
"Я не могла в это поверить", - сказала Х.Клинтон.
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Экс-президент США Билл Клинтон считает свои отношения со стажером Белого дома Моникой Левински "непростительной ошибкой" во время нахождения на посту президента в...
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