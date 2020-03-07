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Водитель очень хотел проскочить и выехал на переезд прямо перед поездом. Вот чем все закончилось
Источник материала: Tut.by
Смотреть по сторонам перед железнодорожным переездом стоит всегда, особенно если вы нарушаете ПДД и решили, что успеете проскочить. Водитель BMW из Лос-Анджелеса был уверен, что успеет, и поплатился за это — теперь какое-то время ему придется провести в больнице. Посмотрите, что произошло.
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Смотреть по сторонам перед железнодорожным переездом стоит всегда.
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