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Водитель очень хотел проскочить и выехал на переезд прямо перед поездом. Вот чем все закончилось

07.03.2020 10:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Смотреть по сторонам перед железнодорожным переездом стоит всегда, особенно если вы нарушаете ПДД и решили, что успеете проскочить. Водитель BMW из Лос-Анджелеса был уверен, что успеет, и поплатился за это — теперь какое-то время ему придется провести в больнице. Посмотрите, что произошло.

 
 
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Смотреть по сторонам перед железнодорожным переездом стоит всегда.
 
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