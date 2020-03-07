Общественность просит предоставить обоснованную информацию по статусу завода ООО «АйПауэр»

Источник материала: Виртуальный Брест

Общественность Бреста обращается в орган исполнительной власти и просит предоставить обоснованную и проверенную информацию по статусу завода ООО «АйПауэр» по состоянию на 06.03.2020.





В течение всего февраля и начала марта 2020 года наблюдатели за заводом ежедневно отмечали факты хозяйственной деятельности на заводе с выходом на работу на полный рабочий день производственного и административного персонала количеством до 20 человек. Данные работники должны быть выведены на работу в соответствии с приказами по заводу о начале производственной деятельности, где оговорен характер и объем работ.

Общественность интересует вопрос, выведен ли основной цеховой персонал на работу, соответствующую по характеру и квалификации должностным инструкциям, а именно: литейщики изделий из свинцовых сплавов, аппаратчики очистки сточных вод, машинисты мельницы, намазчики аккумуляторных пластин, испытатели источников тока, испытатели-формовщики, приготовители растворов, мастера, начальники цехов м др.

Регулярно были открыты ворота производственного цеха, в котором наблюдается деятельность рабочего персонала в спецодежде. Задействована заводская погрузо-разгрузочная техника (погрузчик занят целую рабочие смену с 8 30 до 17.00). Отмечены заезды большегрузных автомобилей (фур) с разгрузкой материалов (разгрузка труб, производственных комплектующих неизвестного характера).





Все эти факты зафиксированы фото- и видеосъемкой.

Общественность просит дать разъяснение, как операции по снабжению (завозу товарной массы) могут осуществляться на производственном предприятии, на котором полностью закончены строительные работы, о чем неоднократно сообщалось в официальных заявлениях, а производственная деятельность отсутствует в связи с полной консервацией всех технологических линий. Является ли это фактом расконсервации завода и подготовкой к выпуску продукции?

Согласно приказа №93-о от 24.12.2019. ООО «АйПауэр» и информации в Паспорте объекта, размещенном для оповещения общественности на заборе предприятия, до 30.03.2020 завод находится на консервации. То есть до расконсервации оборудования с оформлением соответствующих документов, вся производственная и иная деятельность на заводе является незаконной.

На территорию завода для выполнения договорных работ как с действующим предприятием заезжал спецтранспорт Госстандарта.

Данным письмом подтверждается факт производства готовой продукции и нахождение данной готовой продукции, готовой к продаже, на складе предприятия. Письмом оговорен тот факт, что в настоящее время проводится подготовка всех требуемых документов для организации продажи готовых аккумуляторов с учетом таможенного режима. Однако работники таможни, согласно отчетам группы наблюдателей, на завод не приезжали. Соответствует ли указанная информация в письме РИК действительности?

У общественности вызывает недоумение то, что председатель местного органа власти ссылается на устный разговор с должностным лицом, не заинтересованном в даче реальной информации по заводу, и в ссылке такого характера общественность усматривает факт непрофессионального подхода и отсутствия вообще какого-либо контроля за состоянием и производственной деятельностью на предприятии, остановленном Распоряжением облисполкома, со стороны подчиненных местных органов исполнительной власти.

Общественность также требует предоставить информацию, как производится контроль выполнения Распоряжения председателя Брестского облисполкома от 14.06.2019 №60-р «О приостановлении строительства объекта» в части устранения заводом выявленных нарушений, а именно – какие работы были произведены, какое природоохранное оборудование было дополнительно закуплено и установлено.

Согласно информации, полученной от председателя Брестского облкомитета охраны окружающей среды, у завода в настоящее время отсутствует Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу – одного из основных разрешительных документов, это означает что завод не имеет права на проведение каких-либо технологических процессов и технологических операций.