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Брестчанка собирает шикарные букеты из мыльных роз

07.03.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Выражение «вся в мыле» – это точно про Кристину Орищук. Особенно накануне праздников, когда мыльный конвейер, запущенный брестчанкой, работает чуть ли не круглые сутки. Ежедневно мыловар делает десять, а то и больше сувениров.

Брестчанка собирает шикарные букеты из мыльных роз

Перед мужским днем, как горячие пирожки, улетали танки и пистолеты, а в преддверии женского лучше всего покупают восьмерочки и цветочки. Но особой популярностью нынче пользуются мыльные букеты – настолько реалистичные композиции, что их часто путают с настоящими цветами.

Кристина Орищук одна из первых в Бресте начала собирать необычные букеты из мыльных роз. Глядя на их фотографии в инстаграме, можно на самом деле подумать, что цветы только что из теплицы, а саму Кристину легко принять за флориста, заботливо упаковывающего своих «подопечных» в стильные коробки.

– Секрет в материале, из которого сделаны розы, – интригует Zarya.by мыловар. – Это не обычное мыло, а вспененное. За счет этого бутончики получаются невероятно тонкими, нежными, мягкими и гибкими, как будто перед нами настоящий букет. Но этими цветами, если, конечно, не жалко портить красоту, можно мыть руки: один лепесток – на один раз.

Брестчанка собирает шикарные букеты из мыльных роз

Кристина признается, что диковинные розы покупает уже готовыми в России, где бум на мыльные букеты начался гораздо раньше, чем у нас.

– Моя работа и вправду напоминает задачу флориста: я собираю эти цветы в красивые и эффектные композиции, – рассказывает она. – А для того, чтобы делать мыльные розы с нуля самой, нужны и масса специальных приспособлений, и уйма свободного времени, которого у меня, к сожалению, нет.

Кристина работает хореографом, а мыловарение называет «самоокупаемым хобби». Девушка увлеклась им пять лет назад, когда впервые заказала у одной брестской мастерицы мыло ручной работы. Сувенир настолько ей понравился, что она загорелась попробовать себя в этом деле: а вдруг получится?

Брестчанка собирает шикарные букеты из мыльных роз

– Я самоучка, всё узнавала из интернета, а также самым действенным способом – путем многократных проб и ошибок. Так я подбирала оптимальную рецептуру и старалась добиться в своих работах максимальной реалистичности, – вспоминает девушка. – Сейчас, глядя на свое первое мыло, невозможно сдержать улыбку: насколько всё было просто и примитивно.

Изначально Кристина использовала дешевые пластиковые формы, но со временем перешла на более качественные. Потому что требования к внешнему виду мыла только возрастали.

– Если еще несколько лет назад для эффекта «вау» было достаточно сделать просто кусочек мыла, то сейчас нужно уметь его красиво преподнести. Тенденции меняются, и нужно не отставать от них. Именно поэтому я начала составлять из мыла целые композиции.

Брестчанка собирает шикарные букеты из мыльных роз

В прошлом году накануне 8 Марта Кристина Орищук впервые попробовала сделать мыльный букет из тюльпанов, и нежная новинка сразу же стала хитом.

– Конечно, тюльпаны, которые сделаны из обычного, а не вспененного мыла, выглядят немножко «тяжелее» и не столь реалистично, но все равно они очень полюбились брестчанам.

Рецепт своего мыла Кристина в тайне не держит. Готовит она его из готовой мыльной основы, которую покупает в специализированных магазинах. В нее добавляет глицерин для смягчения, а также натуральные масла (ши, виноградных косточек, миндальное), косметические (реже пищевые) красители и ароматизаторы.

– Состав мыла, конечно же, непостоянный, он меняется в зависимости от моей задумки и предпочтений заказчика, – подчеркивает мыловар. – Для красоты добавляю в мыло блестки, сухоцветы, а также кофе, который создает эффект скраба. Люблю экспериментировать с запахами, но всегда стараюсь, чтобы аромат соответствовал форме: если мыло в виде шоколада, использую натуральный какао, если в виде мандаринчика к Новому году – эфирное масло цитрусовых. А вот для мужских сувениров подбираю какие-нибудь нейтральные запахи: мыло в виде водочной бутылки, конечно, спиртом пахнуть не будет!

Брестчанка собирает шикарные букеты из мыльных роз

Самая горячая пора, говорит Кристина, – это наиболее популярные календарные праздники: Новый год и Рождество, а также 23 февраля и 8 Марта. А «вне сезона» все силы, в основном, брошены на свадьбы: бонбоньерки из мыла – очень модный сувенир, который молодожены преподносят гостям в знак благодарности.

– Одно из преимуществ мыльных сувениров в том, что они бюджетные и в то же время практичные, – говорит мастер. – А мыльные букеты, в отличие от тех же настоящих, никогда не завянут и прослужат очень долго.

Композиции из вспененного мыла не требуют особого ухода. Достаточно поддерживать хорошую влажность в помещении, которое они украшают собой (от чересчур сухого воздуха бутоны могут стать ломкими). Разумеется, пыль на таких цветах протирать не стоит, достаточно ее просто сдуть феном.

Такие же советы мыловар дает и по уходу за сувенирным мылом, которое делается из мыльной основы. Единственное отличие – такие изделия из-за повышенной влажности в помещении могут иногда «плакать». В этом случае нужно просто осторожно удалить конденсат сухой салфеткой.

Брестчанка собирает шикарные букеты из мыльных роз

Брестчанка собирает шикарные букеты из мыльных роз

Брестчанка собирает шикарные букеты из мыльных роз

Брестчанка собирает шикарные букеты из мыльных роз

Брестчанка собирает шикарные букеты из мыльных роз

Брестчанка собирает шикарные букеты из мыльных роз

Брестчанка собирает шикарные букеты из мыльных роз

Брестчанка собирает шикарные букеты из мыльных роз

Брестчанка собирает шикарные букеты из мыльных роз

 
Теги: Брест
 
 
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  Выражение «вся в мыле» – это точно про Кристину Орищук. Особенно накануне праздников, когда мыльный конвейер, запущенный брестчанкой, работает чуть ли не...
 
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