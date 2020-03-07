Брестчанка собирает шикарные букеты из мыльных роз

Источник материала: Виртуальный Брест

Выражение «вся в мыле» – это точно про Кристину Орищук. Особенно накануне праздников, когда мыльный конвейер, запущенный брестчанкой, работает чуть ли не круглые сутки. Ежедневно мыловар делает десять, а то и больше сувениров.





Перед мужским днем, как горячие пирожки, улетали танки и пистолеты, а в преддверии женского лучше всего покупают восьмерочки и цветочки. Но особой популярностью нынче пользуются мыльные букеты – настолько реалистичные композиции, что их часто путают с настоящими цветами.

Кристина Орищук одна из первых в Бресте начала собирать необычные букеты из мыльных роз. Глядя на их фотографии в инстаграме , можно на самом деле подумать, что цветы только что из теплицы, а саму Кристину легко принять за флориста, заботливо упаковывающего своих «подопечных» в стильные коробки.

– Секрет в материале, из которого сделаны розы, – интригует Zarya.by мыловар. – Это не обычное мыло, а вспененное. За счет этого бутончики получаются невероятно тонкими, нежными, мягкими и гибкими, как будто перед нами настоящий букет. Но этими цветами, если, конечно, не жалко портить красоту, можно мыть руки: один лепесток – на один раз.





Кристина признается, что диковинные розы покупает уже готовыми в России, где бум на мыльные букеты начался гораздо раньше, чем у нас.

– Моя работа и вправду напоминает задачу флориста: я собираю эти цветы в красивые и эффектные композиции, – рассказывает она. – А для того, чтобы делать мыльные розы с нуля самой, нужны и масса специальных приспособлений, и уйма свободного времени, которого у меня, к сожалению, нет.

Кристина работает хореографом, а мыловарение называет «самоокупаемым хобби». Девушка увлеклась им пять лет назад, когда впервые заказала у одной брестской мастерицы мыло ручной работы. Сувенир настолько ей понравился, что она загорелась попробовать себя в этом деле: а вдруг получится?





– Я самоучка, всё узнавала из интернета, а также самым действенным способом – путем многократных проб и ошибок. Так я подбирала оптимальную рецептуру и старалась добиться в своих работах максимальной реалистичности, – вспоминает девушка. – Сейчас, глядя на свое первое мыло, невозможно сдержать улыбку: насколько всё было просто и примитивно.

Изначально Кристина использовала дешевые пластиковые формы, но со временем перешла на более качественные. Потому что требования к внешнему виду мыла только возрастали.

– Если еще несколько лет назад для эффекта «вау» было достаточно сделать просто кусочек мыла, то сейчас нужно уметь его красиво преподнести. Тенденции меняются, и нужно не отставать от них. Именно поэтому я начала составлять из мыла целые композиции.





В прошлом году накануне 8 Марта Кристина Орищук впервые попробовала сделать мыльный букет из тюльпанов, и нежная новинка сразу же стала хитом.

– Конечно, тюльпаны, которые сделаны из обычного, а не вспененного мыла, выглядят немножко «тяжелее» и не столь реалистично, но все равно они очень полюбились брестчанам.

Рецепт своего мыла Кристина в тайне не держит. Готовит она его из готовой мыльной основы, которую покупает в специализированных магазинах. В нее добавляет глицерин для смягчения, а также натуральные масла (ши, виноградных косточек, миндальное), косметические (реже пищевые) красители и ароматизаторы.

– Состав мыла, конечно же, непостоянный, он меняется в зависимости от моей задумки и предпочтений заказчика, – подчеркивает мыловар. – Для красоты добавляю в мыло блестки, сухоцветы, а также кофе, который создает эффект скраба. Люблю экспериментировать с запахами, но всегда стараюсь, чтобы аромат соответствовал форме: если мыло в виде шоколада, использую натуральный какао, если в виде мандаринчика к Новому году – эфирное масло цитрусовых. А вот для мужских сувениров подбираю какие-нибудь нейтральные запахи: мыло в виде водочной бутылки, конечно, спиртом пахнуть не будет!





Самая горячая пора, говорит Кристина, – это наиболее популярные календарные праздники: Новый год и Рождество, а также 23 февраля и 8 Марта. А «вне сезона» все силы, в основном, брошены на свадьбы: бонбоньерки из мыла – очень модный сувенир, который молодожены преподносят гостям в знак благодарности.

– Одно из преимуществ мыльных сувениров в том, что они бюджетные и в то же время практичные, – говорит мастер. – А мыльные букеты, в отличие от тех же настоящих, никогда не завянут и прослужат очень долго.

Композиции из вспененного мыла не требуют особого ухода. Достаточно поддерживать хорошую влажность в помещении, которое они украшают собой (от чересчур сухого воздуха бутоны могут стать ломкими). Разумеется, пыль на таких цветах протирать не стоит, достаточно ее просто сдуть феном.

Такие же советы мыловар дает и по уходу за сувенирным мылом, которое делается из мыльной основы. Единственное отличие – такие изделия из-за повышенной влажности в помещении могут иногда «плакать». В этом случае нужно просто осторожно удалить конденсат сухой салфеткой.



































