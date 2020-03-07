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Concord Orchestra отыграли в Бресте лучшие рок-хиты

07.03.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Все были в полном восторге…Ноги невольно рвались в пляс, голова покачивалась в такт музыке, а руки бесконечно аплодировали… Жаль, что в зале ДК профсоюзов не было танцпола, мало кто остался бы сидеть в кресле, когда на сцене зажигают драйвовые музыканты из первого в мире танцующего симфонического оркестра «CONCORD ORCHESTRA».

Concord Orchestra отыграли в Бресте лучшие рок-хиты

Вчера вечером город над Бугом поглотила «магия тьмы». «CONCORD ORCHESTRA» представил Бресту свою феерическую концертную программу «Симфонические рок-хиты. Властелин тьмы». Весь вечер на сцене царила магическая атмосфера, бешеный адреналин, непостижимая таинственность, волшебная энергетика…

Музыканты во главе со своим художественным руководителем и главным дирижером оркестра, итальянцем Фабио Пирола (представитель одной из самых известных в Милане музыкальных династий), «качали» публику. К слову, она была разношерстная: здесь собрались любители рока от мала до велика.

Concord Orchestra отыграли в Бресте лучшие рок-хиты

Перед входом в зал была организована фотозона, так же каждый желающий мог купить диски, плакаты, значки, магниты с изображением и символикой «CONCORD ORCHESTRA».

В сопровождении атмосферного светового шоу музыканты исполняли легендарные рок-композиции Scorpions, Beatles, Rammstein, Metallica, Linkin Park, Queen, Evanescence, Muse, Maroon 5 и др.

Яркие, дерзкие, эмоциональные, талантливые, смелые – они «захватили» все пространство вокруг и вовлекли в таинственную магию слушателей. Непривычным было и то, что музыканты не усаживались на стулья, а все время находились в движении. Неподвижными были только виолончелист, клавишница и ударник, которые находились в заднем ряду сцены.

Concord Orchestra отыграли в Бресте лучшие рок-хиты

CONCORD ORCHESTRA был создан в ноябре 2015 года. Его недаром называют первым в мире танцующим симфоническим оркестром. Во время шоу музыканты не сидят на стульях – они танцуют со своими инструментами, создавая на сцене особый драйв. Такое возможно только при исполнении композиций по памяти, без нот и пюпитров. Все движения музыкантов поставлены хореографами, а костюмы для шоу специально созданы группой дизайнеров и являются частью бренда «CONCORD ORCHESTRA».

Взрывная энергия рок-музыки в сочетании с неповторимым звучанием инструментов симфонического оркестра позволила зрителям испытать невероятные эмоции и настоящий драйв. Особую атмосферу рождали специально созданные видеоэффекты – гроза, молния, огонь и др. Оркестр, будто бы наперекор стихии, продолжал «зажигать».

Это был тот случай, когда в песнях были не нужны слова, они непроизвольно звучали в голове. Первая часть концерта пролетела незаметно: прошел час, а казалось, что всего десять минут. После небольшого антракта музыканты вернулись на сцену и продолжили магическое шоу.

Concord Orchestra отыграли в Бресте лучшие рок-хиты

Фабио Пирола предложил зрителям написать в официальных соцсетях оркестра свои впечатления и отзывы. За самый креативный пост пообещал сюрприз. В конце представления был назван счастливчик, которому итальянец вручил памятный компакт-диск. Также победитель сделал на память несколько фото с Фабио.

Незаметно пролетела и вторая часть шоу. Благодарные и воодушевленные брестчане дарили своим любимчикам-музыкантам цветы. Зрители долго аплодировали оркестру, который несколько раз выходил на поклон.

На бис исполнили еще одну песню – «Du hast» Rammstein. Адреналин уже просто переполнял многих зрителей, и, не сдерживая себя, они выходили к сцене и танцевали вместе с музыкантами.

 
Теги: Брест
 
 
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  Все были в полном восторге…Ноги невольно рвались в пляс, голова покачивалась в такт музыке, а руки бесконечно аплодировали… Жаль, что в зале ДК профсоюзов не...
 
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