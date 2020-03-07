В активную фазу вступили работы по строительству объездной дороги вокруг Высокого

Источник материала: Навiны Камянеччыны

После зимнего затишья с новой силой возобновились работы на объездной дороге вокруг Высокого. Сейчас дорожники выгружают щебень, который пришел для них на станцию «Высоко-Литовск», для устройства щебеночного основания. Песчано-гравийная «подушка» на всем протяжении новой дороги уже сделана.

Реконструкция автомобильной дороги Р16, связывающей Брест с погранпереходом «Песчатка», началась в мае прошлого года и должна быть полностью завершена к октябрю нынешнего. Реконструкция подразумевает основательный ремонт участка дороги Р16 протяженностью около 4 км от Плянты в сторону Высокого и, самое главное, строительство новой двухполосной дороги в обход Высокого. О том, что такая дорога нужна, говорилось уже давно. До сих пор весь транспорт, идущий со стороны Бреста на Песчатку, шел (и сейчас идет) через Высокое, что ни местным жителям, ни водителям радости не доставляет. Решить эту проблему удалось благодаря проекту международной технической помощи Евросоюза по Программе Трансграничного сотрудничество «Польша-Беларусь-Украина 2014-2020». Достаточно много времени заняла подготовка и согласование всех документов. Но теперь можно уверенно сказать, что дорога будет – ее трасса уже «вырисовалась» на местности.





Как проходит новая трасса?

Если ехать со стороны Бреста, то за Плянтой, не доезжая около 600 метров до въездного знака в Высокое, новая трасса «уходит» вправо с Р16, огибает Высокое справа, а Оберовщину слева и возле Тумина вновь поворачивает в сторону Р16, «вливаясь» в нее между Пограничной и Волковичами. Два раза объездная дорога пересекает Пульву. Чтобы не строить через реку мосты, дорожники пропустили ее через трубы. «Забираем реку в двухочковые трубы, – поясняет заместитель главного инженера Брестского дорожно-строительного треста №4 Василий Цивилько. – Это металлические гофрированные трубы. В одном месте их диаметр 3,2 метра, в другом, возле Тумина, диаметр – 3 метра. Так заложили проектировщики».

Дорожно-строительный трест №4 – генеральный подрядчик этой большой стройки. Право вести работы на этом объекте получил, победив в тендере, и таким объемом работ здесь очень довольны. Объект этот интересный, хотя и достаточно сложный. Помимо Пульвы на пути новой дороги есть также железная дорога – они пересекаются опять же в районе Тумина, и чтобы машины не стояли перед шлагбаумом, пропуская проходящие товарняки, проектом в этом месте предусмотрено строительство путепровода длиной почти 50 метров и шириной 10,3 метра. Сейчас активно ведутся работы по возведению этого путепровода.

Мало того, в местах, где объездная дорога пересекает уже существующие асфальтированные, предусмотрены кольцевые сопряжения. Их четыре: там, где дорога уходит с Р16; при пересечении с дорогой Р85 (та, что на Видомлю); на пересечении с Р16 между Высоким и Оберовщиной и четвертое – на выходе на Р16 между Волковичами и Пограничной.





– Вот-вот начнем на всем протяжении новой дороги начнем устраивать щебеночное основание из четырех фракций щебня, – рассказывает Василий Цивилько. – Затем поверх него будет уложен слой асфальтобетона, а уже сверху – цементобетонное покрытие.

Новый и отремонтированный участок дороги (в общей сложности 13 км 302 м) по всем основным параметрам будет соответствовать международным стандартам, а расширенная проезжая часть (7 метров) позволит развивать на ней скорость до 90 км/час.

Проектная стоимость объекта – 14 млн. 860 тысяч рублей. Часть этих денег составляют средства республиканского дорожного фонда, но львиная доля – это деньги ЕС. «Есть небольшая задержка с финансированием по линии международной технической помощи, но нам обещают оперативно решить этот вопрос», – говорит наш собеседник. Затягивать со строительством действительно нельзя – уже осенью новая дорога должна быть открыта для транспорта.

Елена ТРИБУЛЕВА

Фото Станислава Грицука и с сайта www.vb.by.