Белковский: у Путина аншлюс Беларуси является приоритетным сценарием

"ГОРДОН" публикует текстовую версию интервью, «БП» - с сокращениями.

– Станислав, пять лет назад возле стен Кремля демонстративно был убит замечательный Борис Немцов. То, что он был одним из лидеров оппозиции, – это не главное. Главное – что он был в свое время официальным претендентом в преемники Ельцина. И Ельцин об этом сам неосторожно заметил, после чего все прекратилось. Был красивым, хорошим человеком. Ты был на марше памяти Немцова?

– Вообще я бывал на маршах памяти Немцова, на большинстве таковых. 1 марта 2020 года не был, потому что как раз в этот момент записывал программу "Время Белковского" для "Эха Москвы". И несмотря на некоторые присущие мне сверхъестественные способности, находиться в двух местах одновременно пока я не научился. Я только в процессе. Но "телом в Калькутте – душой с вами", как известно. Душой я был полностью на марше.

– Ксения Собчак, штабом которой ты руководил во время выборов президента, сказала, что заказчики убийства Немцова ей известны. Тебе тоже?

Станислав Белковский

– Ну, я не такой великий человек, как Ксения Анатольевна. И хочу заметить, что я не был руководителем ее штаба. Я был всего лишь главным политическим экспертом. А руководителем штаба был ныне покойный Игорь Евгеньевич Малашенко... Ну, у меня есть некоторое видение, как оно могло происходить. На мой взгляд, это определенные чеченские круги. Но не доходящие в своем развитии до Рамзана Ахматовича Кадырова. Причем сам Рамзан Ахматович Кадыров очень обеспокоен тем, что многие считают его фигурой, стоящей за гибелью Бориса Немцова. Именно поэтому ведется целая пиар-кампания, на мой взгляд, им организованная, – о том, что он вообще не имеет к этому никакого отношения, и чеченцы не имеют отношения, и что все это сделано руками российских спецслужб по прямому указанию Владимира Путина, а чеченцев вплели только для того, чтобы на них перевести стрелки. И некоторые весьма уважаемые и импозантные люди в этой пиар-кампании участвуют. В частности, хорошо тебе известный бывший помощник Владимира Владимировича Путина Андрей Николаевич Илларионов. Ведь в рамках этой теории получается, что адептами российских спецслужб, их тайными и явными соратниками, выступают и ближайшие политические партнеры Бориса Немцова. Например, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, адвокат Немцова Вадим Прохоров и даже дочь Жанна. В общем, все, кто не придерживается этой теории, – они плохие.

– Андрей Илларионов – вообще очень справедливый человек. Я не представляю, чтобы он мог участвовать на чьей-то стороне. Ты допускаешь разве такое?





– Так де-факто происходит. Я не утверждаю, что он как-то ангажирован.





– Существуют ли сегодня какие-то особые отношения между Путиным и Кадыровым? Говорят, что они якобы ухудшились?





– Они могут ухудшаться сколько угодно на тактическом уровне – стратегически они не ухудшаются. Потому что Рамзан Ахматович Кадыров остается для Владимира Владимировича Путина символом умиротворения Кавказа – главного первого достижения Путина на президентском посту. Кадыров – гарант стабильности в Чечне и на Северном Кавказе в целом. Кроме того, за период пребывания на посту президента Чечни Рамзан Ахматович превратился в крупную фигуру для исламского мира, а не только России. Что невозможно было себе представить в день гибели Ахмата-Хаджи Кадырова, когда Рамзан входил в президентский кабинет в Кремле в тренировочном костюме.





– Да, я помню.





– Поэтому если даже какие-то нюансы в этих взаимоотношениях и есть, то никакого кардинального ухудшения просто не может быть в силу глубочайшего совпадения интересов. Я в Кремле свечку не держу, естественно, в отличие от многих, которые так считают... Я не думаю просто, что Путин и Кадыров общаются круглосуточно и, скажем, поэтому Кадыров может смахнуть чашку чая на Путина, а Путин – разгневаться и сказать: "Ну раз ты на меня смахнул чашку чая, я к тебе буду относиться сейчас на 3,14% хуже". Я просто не вижу мизансцены, в которой это могло бы реализоваться.





Формально Сурков не должен был заниматься Украиной вообще. Он был помощником по непризнанным государствам, к числу которых самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" не относятся

– Но это правда, что ряд силовиков, которые окружают Путина, смертельно ненавидят Кадырова и хотят его сместить?





– "Смертельно ненавидят" – это немножечко чеховский, высокий стиль. Силовикам российским такие эмоции едва ли присущи. Да, не любят Кадырова и хотели бы его устранения. Согласен.





– Недавно ушел Владислав Юрьевич Сурков. Что означает его уход?





– Ты так трагически сказал "недавно ушел"... Я уже внутренне напрягся: "Неужели я пропустил какую-то яркую смерть еще одну?"





– Может, это политическая смерть? Не знаю. Помнишь, как раньше, в советские годы, в программе "Время" Игорь Кириллов говорил: "Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР с глубоким прискорбием извещают..." – и далее по тексту?





– Да... Ну, политическая смерть Владислава Юрьевича наступила еще в конце 2011 года, когда он лишился поста кремлевского куратора внутренней политики. И с тех пор в его карьере, по большому счету, ничего не менялось. Не изменилось и сейчас. Он был помощником по самому неприятному вопросу. Формально он не должен был заниматься Украиной вообще. Он был помощник по непризнанным государствам, к числу которых самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", кстати, не относятся. К ним относятся Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье.





– Ты понимаешь, что он был главным конструктором и главным идеологом расчленения Украины на части?





– Мне трудно об этом судить. Мне кажется, его роль преувеличена. Я бы не считал, что он главный идеолог аннексии Крыма.





– А кто тогда?





– Владимир Владимирович Путин лично. Все-таки не будем недооценивать эту выдающуюся историческую личность. Так же, как и в ситуации с Донбассом. Например, Игорь Иванович Стрелков, полковник ФСБ, он же Игорь Всеволодович Гиркин, традиционно Суркова ненавидел и всегда утверждал и утверждает, что все, что делалось (с точки зрения Гиркина-Стрелкова, со знаком "плюс", а с нашей, наверное, со знаком "минус"), делалось вопреки Суркову, который только мешал и присылал людей, не способных никак содействовать процессу сепаратизации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но, безусловно, Владислав Юрьевич был на связи с определенными сепаратистами. И поэтому в этой ситуации он не мог не уйти, потому что должен был подчеркнуть, что он не согласен с передачей отдельных районов Донецкой и Луганской областей обратно под фактический контроль Украины. Кстати, хочу обратить внимание, что в списке героических борцов за "ДНР/ЛНР", который обозначен в его интервью, Игоря Гиркина-Стрелкова нет, он не упомянут.





– Тем не менее нельзя не сказать, что именно Сурков формально, повторяю, руководил всеми действиями против Украины. И не случайно именно с ним вел переговоры по вопросу Донбасса Курт Волкер.





– "Человек человеку Волкер", как гласит русская народная пословица.





– Сегодня объявлено, что вопросами Украины вместо Суркова будет заниматься Дмитрий Ко̀зак. Ко̀зак или Коза̀к – кстати, как правильно?





– Коза̀к. Потому что на Ко̀зак Дмитрий Николаевич жутко оскорбляется. При этом когда он приехал в Москву в 2000 году и стал руководителем аппарата правительства, он официально назывался Ко̀зак. Потом он переименовал себя, с ударением на второй слог.





– Хорошо. Итак, Козак лучше Суркова для Украины или нет?





– Да это все равно. Все решает Владимир Владимирович Путин. Просто так получилось, что сейчас Путин считает возможным передать отдельные районы Донецкой и Луганской областей под фактический контроль Украины при условии, что взамен смягчат ему санкции. Это главный вопрос, а не что-либо иное. Позиция Козака соответствует этой точке зрения, поэтому он годится сейчас для выполнения этих функций. Если точка зрения Козака разойдется с позицией Путина по этому вопросу, то Дмитрий Николаевич как старый верный соратник российского президента совсем убран не будет, а будет перемещен на какую-то другую позицию, не менее ответственную.





– Козак – талантливый человек в политике?





– Ну, трудно сказать, талантлив ли он в политике. Потому что он никогда публичной политикой не занимался. Он, безусловно, очень хороший путинский аппаратчик, который понимает, что нравится боссу. А боссу нравятся успехи в режиме аврала. Потому что Владимир Владимирович – может быть, небезосновательно – считает, что русский народ достигает каких-либо больших свершений только в режиме аврала, когда некий виртуальный – а может, и не виртуальный – заградотряд стоит с автоматом у виска или за спиной. Отсюда страсть к проектам типа Олимпиады в Сочи, саммита АТЭС на острове Русский, чемпионата мира по футболу и так далее. А если реализация какой-то задачи растянута во времени, то сделано не будет ничего никогда. Он же неоднократно это и публично повторял: если бы не Олимпиада в Сочи, то не была бы построена инфраструктура города-курорта Сочи. Даже если бы нам не дали Олимпиаду, все равно представление о том, что нам ее дают, было крайне полезным с точки зрения правильного освоения инвестиций. Вот здесь Козак – именно тот человек, который может работать круглосуточно. И не важно даже, успешна его работа или нет. Потому что он к ней готов. Он понимает, что нравится боссу.

















Вот Владислав Юрьевич Сурков тоже пытается это понимать. И все его статьи, интервью в основном подчинены одной цели. Их не так много, но каждый раз, когда они появляются, понятно, что он хочет этим сказать. Он хочет сказать: "Смотри, как хорошо я понимаю мысли и взгляды Владимира Владимировича". Но одно дело – излагать это на бумаге, а другое дело – преданным взглядом, как умеет Дмитрий Николаевич Козак. И этот взгляд абсолютно искренний, не наигранный.





– Мне многие говорили, что Сурков – очень мистическая фигура, что он постоянно проводит какие-то медитации. Тебе не кажется, что просто у него определенные сложности внутренние есть?





– Владислав Юрьевич Сурков на протяжении своей аппаратной карьеры все время реализовывал один масштабный проект: позиционирование себя как ключевой фигуры мировой и уж точно – российской истории. В этот пакет входит многое. Там и мистика, и то, что он ветеран ГРУ якобы. Хотя на самом деле, мне кажется, нет. Во всяком случае это не подтверждается свидетельскими показаниями людей, более или менее компетентных в указанной сфере. Что он чеченец и еврей одновременно. Потому что как человек в стране, где правят силовики, он должен быть чеченцем, а как человек умный и хитрый – евреем. Просто Владислав Юрьевич недооценивал, что все эти усилия прозрачны для его босса. А босс не любит, когда кто-то работает на инфернальную репутацию, если только это не его собственная инфернальная репутация великого диктатора.





– Ты говоришь, что Путин хочет отдать Донбасс Украине в ответ на снятие санкций. Или на уменьшение?





– Владимир Владимирович хочет сесть с западными лидерами за стол и сказать: "Сколько санкций было введено за войну на юго-востоке Украины и малайзийский Boeing, столько и надо отменить в обмен на то, что я верну ОРДЛО фактически под контроль Украины".





– Но ты же понимаешь, что он хочет вернуть ОРДЛО на своих условиях? И два главных условия не устраивают Украину. Это особый статус Донбасса, закрепленный в Конституции. И сначала – выборы на Донбассе, а потом – выход украинской армии к границам.





– Это "Минск-2". Мне неоднократно приходилось говорить, в том числе и в нашем с тобой общении, что "Минск-2" невыполним.





– Нет, конечно.





– Поэтому нужен "Минск-3". А концептуально он может исходить только от Украины. Поскольку Украина – главная заинтересованная сторона в этом вопросе. Владимир Путин готов к бесконечному замороженному конфликту. Его это не смущает. Запад – тоже. Потому что если бы Запад не был к этому готов, то тогда госпожа Меркель и господин Макрон прямо бы заявили, что "Минск-2" – фуфло. Но они же так не заявляют. Они говорят, что это очень хороший документ, который надо исполнять. Поэтому главный пострадавший – Украина, и ей расхлебывать. Надо концепцию "Минска-3" формулировать в Киеве.





– Хорошо. Путин хочет отдать ОРДЛО на своих условиях в ответ на снижение санкций. Понятно. А Украина готова принять на таких условиях ОРДЛО?





– Я думаю, что сначала надо эти условия написать на бумажке и посмотреть на них внимательно, проникновенным взглядом, чтобы понять, о чем вообще идет речь. Потому что там любая запятая может иметь существенное, качественное значение. Кроме того, вопрос ведь не только в том, что думает Владимир Владимирович Путин. Вопрос еще в том, что в ОРДЛО сформировалось поколение людей, которое в Украину возвращаться не хочет, а хочет начать стрелять, когда украинский флаг будет подниматься над администрацией Донецкой области. Вот в этом я вижу главную проблему. Не надо считать, что Кремль может взмахом мизинца, как папа Пий XIII в сериале "Новый папа", все решить. Он может многое, но изменить психологию значительной части людей, живущих ныне в ОРДЛО, он не может. Потому что войну легко начать, но очень сложно закончить. Эта война сидит в головах.





– Ты веришь, что в обозримом будущем, через год, например, ОРДЛО будут возвращены в Украину?





– Нет. Год – нет. Это лет 10 как минимум. Должна пройти смена поколений. Независимо от позиции официальных лиц в Москве, Киеве и столицах стран Западной Европы.





– То есть разговоры о том, что вот скоро ОРДЛО передадут, – все фигня, правда?





– Да, все фигня. И это надо честно признать, а не оттаптываться на этой фигне.





– Что будет с Крымом?





– Крым останется де-факто российским.





– На какое время?





– Как ты знаешь, я категорический противник аннексии Крыма, из-за чего у меня немало неприятностей в Российской Федерации. Моя позиция нисколько не изменилась... На неопределенное время. Сейчас вносятся поправки в конституцию Российской Федерации о том, что отторжение территорий, признаваемых российскими, с точки зрения законодательства РФ, невозможно даже на уровне обсуждения. Это в основном связано с Крымом, а не с Южными Курилами или Калининградской областью, как почему-то кто-то трактует.





Путин внутренне готов выплатить компенсацию семьям погибших на рейсе MH17, но при условии, что Россию никто ни в чем обвинять не будет

– Что должно произойти с Путиным или с Россией, чтобы Крым и Донбасс вернулись домой буквально за сутки?





– Этого не будет буквально за сутки. Больше того, если с Владимиром Путиным что-то случится и придет новый президент, и, например, им станет Алексей Анатольевич Навальный... Так же может быть? Вдруг неожиданно мы узнаем...





– ...нет, не может.





– Почему не может? Все бывает в жизни.





(Улыбаются).





С утра Алексей Анатольевич Навальный, безусловно, заявит, что поскольку подавляющее большинство населения Крыма и Российской Федерации против передачи полуострова Украине, то это будет обсуждено как-нибудь потом.





– На твой взгляд, позиция Путина по Украине изменится или останется такой же твердокаменной и твердолобой?





– Она останется такой же. И здесь спасибо Владиславу Юрьевичу Суркову за то, что он выступает теневым пресс-секретарем своего неизменного босса, который остается боссом независимо от их соотношения в формальной бюрократической иерархии. Путин считает Украину несостоявшимся государством. Это главное в его отношении к Украине.





– Впереди процесс в Гааге по сбитому Boeing MH17. Чем он, на твой взгляд, завершится?





– Это уголовный процесс против определенных физических лиц. Я вполне допускаю, что эти физические лица будут признаны виновными. Они находятся вне доступа западного правосудия, поэтому или останутся там же, где есть, или с ними произойдут несчастные случаи, чтобы они никогда уже никому ничего не сказали лишнего.





– О заказчиках речь в Гааге идти не будет?





– Может быть, и будет идти. Но "идет речь" и "выносится судебный вердикт" – это не одно и то же. В рамках этого процесса Россия как государство не будет признана заказчиком. Такой результат процесса Владимира Путина вполне устраивает. Другое дело – что он внутренне готов даже выплатить компенсацию семьям погибших, как Муаммар Каддафи заплатил жертвам теракта в Локерби. Но – при условии, что Россию никто ни в чем обвинять не будет. Это будет жест доброй воли, а не следствие судебного решения.





– Я уверен, что Запад от Украины устал просто катастрофически. Всем эта бодяга уже надоела. Мне говорили наши официальные лица, что Макрон в беседах с первым лицом нашим неоднократно говорил: "Мы устали от санкций. Мы хотим их снять. Решайте свои вопросы сами. Нам надоели эти бесконечные потрясения". Не кажется ли тебе, что Запад может снять санкции с России даже без возвращения Крыма и Донбасса?





– Без возвращения Крыма – безусловно. Без возвращения Донбасса – нет. Мы должны понимать саму природу санкций. Они вводились не из-за Украины, здесь не должно быть никаких иллюзий. Они вводились в связи с нарушением России принципиальных, фундаментальных правил игры в Европе. Поэтому совсем пойти на поводу у Москвы Запад не может. Он должен получить какие-то ощутимые уступки, чтобы объяснить своим политическим элитам и своим избирателям: "Вот мы чего-то добились от Путина, поэтому готовы смягчить санкции". Крымский пакет санкций останется в действии навсегда. Так же, как и фактическая принадлежность полуострова России. "Навсегда" – это термин условный. Надолго.









– Почему Запад так боится ввести против России удушающие санкции?





– Запад к этому не готов. Потому что Россия – это большая величина, в том числе и в экономике. И, собственно, позиция Владимира Путина в этом вопросе сводится к тому, что "вы договоритесь с нами – мы сами вам все сделаем". Путин хочет быть Рамзаном Кадыровым для Запада. Как Рамзан Ахматович говорит: "Владимир Владимирович, вы только не вмешивайтесь в наши дела. Допустим, моего врага кто-то убил в Вене или в Лондоне. Ну и что? Я гарантирую стабильность в Чечне и полное поклонение чеченского народа московскому царю? Гарантирую. А то, что там мои враги исчезают, – пусть исчезают. Вам-то что?" Вот нечто подобное Владимир Владимирович Путин транслирует Западу, и на Западе немало сторонников такой точки зрения, что это надо принять. Почему нет? Или тогда нужно рисковать западными жизнями, экономическими интересами – и лезть непосредственно в дела евразийского Хакланда, чего хотят не многие. Потому что есть и другие проблемы.





– Что ты думаешь о Владимире Зеленском?





– Я, как ты знаешь, всегда ему симпатизировал и продолжаю симпатизировать. Он очень талантливый человек. Но в процессе голодания у человека наступает несколько кризисов очистки организма. Сейчас он перешел в стадию первого кризиса очистки, когда выясняется, что личного обаяния недостаточно для управления страной, перед которой стоит много проблем, как субъективных, порожденных элитами этой страны, так и объективных, порожденных внешними факторами. Поэтому нужно немножечко расширять сознание, в хорошем смысле этого слова. И по инерции управлять, как он это делал первый год, не получится. Нужно, очевидно, менять правительство, привлекая туда мощные независимые фигуры, нужно частично поступаться властью ради этого. Вспомнить о том, что Украина – парламентско-президентская республика, а не чисто президентская. Хотя де-факто сегодня Владимир Александрович контролирует и исполнительную, и законодательную власть.





– Во время нормандской встречи, на которой я присутствовал, мне показалось, что неожиданно для всех Зеленский переиграл Путина. Сможет ли он в глобальном плане переиграть Путина или это исключено?





– Вопрос в том, какие аргументы будут предъявлены. Опять же, личное обаяние Зеленского не имеет решающего значения. Пока что надо сделать концепцию "Минска-3". Сделать ее может только он. И если она будет готова и если Эммануэль Макрон согласится с ней, то можно считать, что Владимир Зеленский если и не переиграл Путина, то по крайней мере совершил шаг, который как минимум уравнивает его шансы с хозяином Кремля, великим диктатором тем самым.





– Ты говорил, что Трамп и Зеленский похожи. В чем?





– По политическому генезису. Это джокеры – люди, которые вопреки собственным элитам и преобладающим стереотипам этих элит стали лидерами.





– Кто, на твой взгляд, станет следующим президентом Соединенных Штатов?





– Пока 65% американцев считают, что им станет Дональд Трамп, по данным последних опросов. Мне трудно об этом судить. Тем более, я не американец. Еще, не дай Бог, обвинят во вмешательстве во внутренние дела. Хотя известно, что человек, у которого нет никакого формального и официального статуса, как у меня, по определению не может вмешиваться ни в чьи внутренние дела. Во внутренние дела могут вмешиваться только начальники, к числу которых я не отношусь... Сейчас мы знаем, что хотя в Южной Каролине праймериз убедительно выиграл Джозеф Байден, бывший вице-президент, пока весьма неплохими остаются шансы Бернарда Сандерса. Я бы очень хотел увидеть решающую схватку Дональда Трампа и Бернарда Сандерса, поскольку это будет как минимум весело. Но я думаю, что если бы выборы состоялись в это воскресенье, то их выиграл бы Дональд Трамп, 45-й президент США.





– Мне кажется, что Евросоюз трещит по швам. Политика европейских стран по приему мигрантов, количество мигрантов, которое уже есть в Европе, и дальнейшие проблемы, с этим связанные, приведут к тому, что Евросоюз распадется, и вообще объединенной Европе конец. Твое мнение?





– Нет, я не думаю, что объединенной Европе конец. Всякая сущность проходит через несколько кризисов в своем бытии. И человек, и такое мощное объединение как Евросоюз. Сейчас очередной кризисный период. Мы знаем, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запустил новых беженцев из Сирии, чтобы склонить Евросоюз к более активной поддержке позиции Анкары в сложных взаимоотношениях Турции и России. В этом смысле Brexit, выход Великобритании, скорее способствует единству Евросоюза. Потому что исчезает мощный центр влияния, альтернативный Берлину и Парижу. Берлин и Париж могут более свободно распоряжаться на европейском пространстве, не сдерживаемые Лондоном. Поэтому – нет, Евросоюз переживет этот кризис и сохранится в его нынешнем виде. Я в этом практически убежден. Поскольку преимуществ, которые он несет своим членам, все равно больше.





– Владимир Путин у власти в России уже ровно 20 лет. Это был лучший выбор Ельцина и "семьи"?





– Валентин Борисович Юмашев, бывший руководитель администрации президента и зять Бориса Николаевича, утверждает, что да, лучший. Причем в изложении Валентина Борисовича получается, что он посмотрел на Владимира Владимировича – и сразу понял, что этот человек должен быть преемником. Вообще если проанализировать тексты Валентина Борисовича, а он самый информированный источник по вопросу о том, как формировалась российская власть на рубеже ХХ–ХХІ веков...





– ...безусловно....





– ...складывается впечатление, что Борис Ельцин на все ключевые посты назначал людей, которых он вообще не знал. Сергея Кириенко назначил премьер-министром, ни разу с ним не встречаясь до этого, Владимира Владимировича – преемником, видя его полтора раза. Я думаю, что с точки зрения семьи Бориса Ельцина, безусловно, Владимир Путин был и остается лучшим преемником, поскольку ее интересы он гарантировал в полном объеме. А приписывать "семье" Бориса Ельцина стратегические замысли касательно судеб России и мира просто не надо. Это преувеличение их интеллектуальных амбиций. Даже не возможностей, а амбиций.





– На сайте "ГОРДОН" выходят мемуары бывшего подполковника КГБ СССР Попова, который утверждает, что...





– ...я каждый фрагмент, каждый эпизод читаю внимательно хотя бы уже потому, что с точки зрения подполковника Попова, агентами КГБ были все, и я все время хочу увидеть там свою фамилию когда-нибудь. И мне будет очень обидно, что я такой, видимо, никому не нужный и не известный человек, если так и не появится моя фамилия.





– Попов утверждает, что Юмашев был агентом КГБ. Ты с этим согласен?





– Как-то мне в это не верится. Я заочно предложил Андрею Николаевичу Илларионову все тому же (извини, что я второй раз упоминаю его имя сегодня в ходе нашей программы) написать сценарий сериала "Корней".





– Он у Чуковского работал же?





– Да, Юмашев был дворником у Корнея Ивановича Чуковского. Причем Валентину Борисовичу было тогда 12 лет. И согласно этой теории, он уже тогда был завербован КГБ. Потом он в качестве агента КГБ работал в отделе писем журнала "Огонек". Потом каким-то образом на него свалился Путин – и он привел Путина к Ельцину. В то, что Юмашев по заданию КГБ привел Путина к Ельцину, мне как-то совершенно не верится. Кроме того, в этой теории выпадает одно очень важное – звено: а кто был тем кагэбэшным субъектом, который привел Путина к Ельцину? Условно, генерал Пупкин или фельдмаршал Рабинович? Кто был этот человек, который так возлюбил Путина и так ему поверил?





– А что, Рабинович – уже фельдмаршал?





– Рабинович – фельдмаршал по факту своего существования, мне кажется.





(Смеются).





– "Левада-Центр" свидетельствует, что рейтинг Путина сегодня по России – 35%, а по Москве – вообще 20%.





– Даже меньше...





– О чем это тебе говорит?





– Это говорит, что русский народ устал от Владимира Владимировича, что превышен лимит его пребывания на президентском посту. О чем сам Владимир Владимирович знает.





– Знает?





– Да. Другое дело – что это его не пугает. Он считает, что верноподданный народ все равно в критической ситуации его поддержит. То есть не то что он просыпается в холодном поту ночью с мыслями о том, а не придут ли его выносить прямо из резиденции в Ново-Огарево или в Сочи. Нет, он так не думает. Он считает, что все равно, если выборы завтра состоятся, он получит необходимый процент. С другой стороны, он готовит, естественно, почву для того, чтобы отползти с президентского поста, сохранив определенные рычаги власти и статус гаранта политической стабильности и правящей системы в целом.





– Ты утверждаешь, что он не просыпается в холодном поту. Но когда в 2012 году были митинги на Болотной и на Сахарова, когда выходило тысяч сто... Да?





– Да.





– Путин на три дня, говорят, пропал из Москвы. Это так или нет?





– Мне достоверно это не известно, но это могло быть. Потому что Путин помешан на соображениях безопасности. Не случайно у него столько охраны и все перекрывают задолго до появления Путина в каком-то месте.





– А много охраны?





– Сама численность Федеральной службы охраны – по-моему, 60 тысяч человек. В эту систему входит огромное количество людей. Не только физические охранники. В нее входят повара, дегустирующие еду Владимира Владимировича Путина, астрологи, ясновидящие – много кто.





– А они зачем?





– Ну как без астрологов и ясновидящих предвидеть риски и проанализировать их? Кирпич летит уже на Владимира Владимировича? Что, без ясновидящих мы узнаем, когда и откуда он летит? Нет.









Значит, надо вовремя взять каску, с одной стороны, а с другой стороны, какое-то ружье или автомат, которым этот кирпич будет разбит в тот момент, когда он только вылетает.





– Усталость от Путина в российском обществе налицо, особенно в больших городах...





– Ну да, потому что он пересидел, пережил себя. 20 лет – это очень-очень много, по всем меркам.





– Я сейчас иронизировать буду. Какой неблагодарный русский народ, особенно москвичи... У Москвы бюджет – €35 млрд. Это равно бюджету Украины. Москва шикарная, процветает, все зашибись. И они 20% доверия Путину дают или даже меньше. Ну что это за неблагодарные люди?





– Так это же сделано трудом москвичей.





– Ага, понятно.





– Еще часть результатов этого труда отнята для того, чтобы обеспечивать быт Владимира Владимировича, его огромное количество резиденций, охраны той же... Когда канцлер Гельмут Коль проиграл выборы в 1998 году... Владимир Путин несколько позже говорил об этом публично, он отсылался к этим событиям и говорил: "Какой хороший был канцлер Коль, а все равно проиграл выборы. А почему? Потому что он сидел на своем посту 16 лет, а это слишком много. Когда правитель надоедает, уже не важно, насколько успешен он". Это говорил сам Владимир Владимирович. И к нему это относится в полной мере на сегодняшний день.





Сам факт наличия Ночной хоккейной лиги, хоккея в полной темноте, подчеркивает, насколько Путин закрыт и не хочет проникновения света в собственную политику и систему принятия решений

– Но все равно поразительно: в Москве люди живут классно, а если – я не знаю – в Тамбовскую область заглянуть или в Читинскую, это же несопоставимые вещи. И они за Путина в большей степени, чем неблагодарные москвичи.





– Ну, естественно, всегда люди с жиру бесятся.









– Где возникает протест? Не там, где голодают по-настоящему, а там, где наступило уже насыщение, позволяющее отвлечься от первоочередных нужд. К тому же, в Москве уровень образования выше.





– Их можно назвать жиробесами.





– Да. Не жиробасами...





– ...а жиробесами. Надо Никите Сергеевичу Михалкову предложить (он же бесогон), чтобы он их погонял немножко.





– Ну он и так занят круглосуточно, поэтому оставим его пока в покое. Пусть занимается своими делами. К тому же, он в смертельной схватке с семьей Бориса Ельцина недавно потерпел поражение. И теперь главный антигерой мировой истории для него Борис Ельцин.





– А что случилось у них?





– Они боролись за историческое здание по адресу Малая Никитская улица, дом 12, в городе Москва. В итоге там разместится московский филиал "Ельцин-центра", а вовсе не то, что хотел Никита Сергеевич, то есть он сам. И с момента этого поражения стало ясно, что Ельцин и "Ельцин-центр" – все это абсолютное зло.





– Лучше бы Никита Сергеевич снимал выдающееся кино, что он может делать.





– В последние 10 лет он этого не доказывает, но, конечно, я желаю ему всяческих творческих успехов. Если бы про Ельцина он снял фильм – эти эмоции там настолько зашкаливают – конечно, я думаю, он снял бы выдающееся кино. Только Ельцина должен играть актер, который хорошо состоялся в роли вампира. Например, Гэри Олдмен.





– Хочу тебя процитировать. В конце прошлого года ты сказал, что при активном содействии Макрона и пассивном содействии Трампа готовится пакт между Россией и Западом, в результате которого ОРДЛО вернут Украине, а Путин уйдет в отставку и получит гарантии безопасности. Расшифруй, пожалуйста, эту сентенцию.





– По-моему, она уже расшифрована. Готовится некая договоренность, вполне возможно. Очередной этап ее обсуждения – май 2020 года, когда Макрон уже точно должен приехать на годовщину Победы в Великой Отечественной войне, а Дональд Трамп – возможно, приедет. Хотя и с Макроном начались шероховатости, связанные с поведением художника Петра Павленского, который, по некоторым данным, действовал в интересах российского телеканала Russia Today, когда топил ближайшего соратника Макрона Бенжамена Гриво. Но в России у нас левая рука часто не знает, что делает правая. Это нормальный бардак скорее, чем заговор...





Да, конечно, это то, с чего мы собственно начали нашу беседу: Путин готов отдать контроль над ОРДЛО при условии смягчения санкций и вообще создания неких условий его абсолютно мирного отползания от высшего государственного поста. Но в какие сроки все это случится и случится ли вообще, пока не ясно. Не надо думать, что это уже подписанный документ и мы должны теребить больших дядей за рукава и штанины с вопросами: "Где же? Когда же?" Но то, с какой скоростью вносятся изменения в конституцию... Владимир Путин нам объяснил, что они будут вводиться не со следующих сроков президента и парламента, а прямо не отходя от кассы, то есть сразу после общенародного голосования 22 апреля. Все это говорит о том, что он действительно торопится.





– Как человеку Путину не надоело столько лет ограничивать себя во многих вещах, быть, как он говорит, рабом на галерах? Он же пожить, наверное, тоже хочет? Денег-то немеряно. Все возможности – живи.





– Конечно, это важнейший фактор его потенциального ухода. Когда он говорит, что он раб на галерах, то нисколько не лукавит.





– То есть все-таки он хочет уйти?





– Да. Собственно, его главная проблема в жизни – это несовместимость желания уйти с возможностью уйти. Как же уходить, когда какие-то плохие и злые люди развалят все, что он создал?





– Почему новым премьером России стал именно Мишустин? И почему вообще сняли Медведева? Что за спешка?





– Это объяснить невозможно. Во всяком случае моими скромными силами. А если кто-то, кроме самого Путина, утверждает, что возможно, то, мне кажется, он лукавит. Известно, что Михаил Мишустин прекрасно играет в хоккей.





– "В хоккей играют настоящие мужчины".





– Да-да-да. В последние годы Владимир Путин увлекся хоккеем и сконцентрировался на нем, на Ночной хоккейной лиге и всем, что с ним связано. Кстати, сам факт наличия Ночной хоккейной лиги, хоккея в полной темноте, еще раз подчеркивает, насколько Путин закрыт и не хочет проникновения света в собственную политику и систему принятия решений. Именно поэтому в интервью известному журналисту Андрею Ванденко... Агентство ТАСС сейчас реализует проект "20 вопросов Владимиру Путину". В первой серии этого интервью он несколько раз нарочито повторял слово "люк". Причем используя это слово в значении "люфт" или "лак". То есть неправильно использовал. Видно, что люк – для него символ закрытости. Он бессознательно использует этот термин. У него не "окно возможностей", а "люк возможностей". То есть нечто идущее глубоко к центру земли, туда, где ничего не видно и царит полная тьма. И поэтому когда Никита Сергеевич Михалков будет снимать свой фильм про Ельцина с Гэри Олдменом в главной роли, он должен показать, что вампир-лобби привело Владимира Путина к власти, потому что полное отсутствие солнечного света – необходимое условие его правления и существования.





– Михалков может назвать этот фильм "Люк". Правда?





– Да, конечно. И снять его вместе с Люком Бессоном, например.





– Да...





(Смеются).





Итак, почему Мишустин все-таки?





– Потому что нужно ободрать народ, как липку. В чем Михаил Мишустин обладает огромными навыками и опытом. Он 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу, научился обдирать всех, как липку.





– Системно.





– Да. Ну, большой бизнес уже как будто ободрали. Сейчас нужно ободрать средний и малый бизнес, перейти к физическим лицам. Это все и поручено Михаилу Владимировичу Мишустину.









– Почему Медведева снял Путин? Так верно он всю жизнь ему служил... Медведев надоел? Что-то сделал не так?





– Я не думаю, что он что-то сделал не так. Хотя, конечно, увлечение алкоголем сказалось.





– Он пьет?





– Не знаю, как сейчас, но на протяжении долгих лет призрак преследовал Дмитрия Анатольевича.





– От такой жизни можно и запить.





– Да. Но это не любит Владимир Владимирович, который сам пить бросил, несколько лет назад вообще завязал.





– А пил?





– Ну, не пил в медведевском смысле этого слова или ельцинском, но не запрещал себе стаканчик-другой. И когда он окончательно завязал несколько лет назад, то управление делами президента на это резко отреагировало. Опытные профессионалы отмечают снижение качества алкогольных напитков на кремлевских приемах. Потому что сам Путин теперь не проверяет и можно разгуляться. Можно украсть больше, чем прежде, наверное, в винах и сопутствующих товарах народного потребления. Дмитрий Анатольевич Медведев перемещен в действующий резерв заместителем председателя Совета безопасности. Он сидит в бывшем Доме приемов правительства. Не исключено, что он оттуда еще вылезет в каком-то качестве.





– Сидит в Доме приемов правительства и принимает...





– Ну а почему бы ему не принимать? Однажды была известная сцена, когда "не уберегли Дмитрия Анатольевича". Заседание правительства никак не могло начаться, потому что не появлялся на нем сам Дмитрий Анатольевич, будучи премьером. И тогда приехал вместо него Владимир Владимирович Путин, провел заседание правительства и сказал: "Не уберегли мы Дмитрия Анатольевича". В связи с чем и возник термин "русский грипп": по официальной версии, Дмитрия Анатольевича подкосил грипп.





– Почему Путин хочет изменить конституцию, на твой взгляд?





– Это тоже не подлежит рациональному объяснению. Весь этот набор поправок достаточно хаотический, в нем нет единого вектора изменений страны. Сейчас ходят разные слухи о том, кем станет Владимир Путин после формального ухода с президентского поста. Может быть, и сам он этого еще в полном объеме не знает. По одной из версий, он станет лидером правящей партии. "Единая Россия" в ее нынешнем виде прекратит свое существование. Она объединится с общероссийским "Народным фронтом" в новую партию, которая, возможно, будет называться "Великая Россия". Ну а лидер у "Великой России" может быть только один – это Владимир Владимирович.





– Великий Владимир Владимирович.





– Да. ВВВП. С легким заиканием от сакрального ужаса перед историческим масштабом этой фигуры. И тогда он будет лидером партии, контролирующей большинство в обеих палатах российского парламента, и заодно председателем Государственного совета, полномочия и функции которого будут прописаны в отдельном законе, а не в конституции. И через это, как бывший президент Казахстана, но по-прежнему лидер, елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, будет контролировать процесс транзита власти.





– То есть Путин будет елбасы?





– Что-то типа того.





– Причем всех.





– Ну, всех... Он этим уже занимается давно.





(Смеются).





– Возможна ли такая конфигурация, о которой сейчас говорят: что будет Госсовет, человек 20–50, Госсовет будет избирать председателя, им будет Путин – и этот председатель Госсовета будет важнее, чем президент и премьер-министр, вместе взятые?





– Вполне возможно, да. Хотя по формальной конституции, Россия все равно остается президентской республикой. И Путин все время подчеркивает, что без президента никуда. Но в России же закон – что дышло, и уважение к конституции никогда не было чрезмерным. Была Россия федеративным государством, а в 2004 году неожиданно выяснилось, что так больше не надо. И Конституционный суд решил: хорошо, пусть губернаторов не избирают. Хотя это важнейший критерий федеративного государства. Нужно было переносить выборы в Государственную думу в 2016 году? Опять же, Конституционный суд решил, что так можно, хотя так, совершенно очевидно по действующей Конституции, нельзя.





Кудрину много раз объясняли, что рост метр 85 не дает ему возможности стать премьером. Он не понял намека. Технологии существуют, можно рост менять. Когда идешь к Путину, у тебя метр 63, а выходишь из кабинета – снова метр 85

– Хорошо. Допустим, Путин – председатель Госсовета с уникальными полномочиями. Президент остается тоже. Кто будет в таком случае президентом? Медведев?





– Думаю, он один из кандидатов. Есть и другие. Например, Валентина Ивановна Матвиенко, нынешний спикер Совета Федерации.





– Я думал, Валентина Владимировна Терешкова.





– Это был бы идеальный вариант. Я бы сказал, это решение космического уровня и масштаба (улыбается). Но боюсь, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Да, Валентина Ивановна Матвиенко хотя уже не молода, но она в прекрасной физической форме. И в ее-то лояльности Владимир Владимирович не сомневается нисколько.





– Уроженка города Шепетовка Хмельницкой области Украины.





– Да, да, конечно. Так что все там хорошо с примирением с Украиной. "Пойдет уж музыка не та, у нас запляшут лес и горы", – как сказал классик.





(Смеются).





Но ясно, что премьер-министр президентом не будет, поэтому назначение Мишустина – это, как и назначение в свое время Михаила Фрадкова или Виктора Зубкова, приход фигуры, которая должна заниматься экономикой и греть место для кого-то еще, но не рассматриваться в качестве преемника.





– И не будет претендовать на конкуренцию с великим.





– Но здесь и фактор физического роста по-прежнему... Алексей Леонидович Кудрин в очередной раз пролетел мимо премьерского поста, хотя ему много раз объясняли, что метр 85 не дает ему такой возможности ни при каких обстоятельствах. Но нет, он все равно продолжает верить, что может стать премьером. А метр 63, как у Мишустина, дает, конечно.





– Кудрину же дали время для того, чтобы уменьшить рост. Он же не захотел это делать.





– Он не понял намека. Технологии существуют, и можно даже рост менять, мне кажется. Когда идешь к Путину, у тебя метр 63, а выходишь из кабинета – и снова метр 85.





(Смеются).





– Мы говорим, что Путин спешит, и это очевидно. Мне приходилось слышать, что Путин очень тяжело болен и спешит именно поэтому. Это так или нет?





– О том, что он тяжело болен, слухи ходят уже 10 лет приблизительно. Может быть, это так, а может быть, и нет. Если это так, то об этом никто никогда не узнает. Поскольку Владимир Путин тщательно скрывает в первую очередь все, что касается лично его.





– Знаешь, что говорят? Что Нетаньяху возит ему врачей. И поэтому у них такая дружба, такое доверие, что приезжают израильские врачи, которые Путина лечат.





– Это вполне возможно. Во всяком случае дружба и доверие с Сильвио Берлускони, бывшим премьер-министром Италии, сложились на почве пластической хирургии.





– Они даже похожи друг на друга, Путин и Берлускони.





***

– Путин в России до конца?





– До конца чего? Путина, России?





– Я знал, что ты задашь этот вопрос. Я ждал его, я замер в ожидании (улыбается)... До конца Путина.





– Опять же, что является критерием конца? Пока что он может уйти с поста президента и занять некую переходную нишу. Сколько он просуществует в этой переходной нише – это вопрос открытый. Тот же Валентин Борисович Юмашев, который, я уверен, будет научным консультантом нашего сериала "Корней", может подтвердить, что Путин приходил на один срок. Когда его уговорили стать преемником Бориса Ельцина, он должен был сидеть до 2004 года.





– А дальше готовили Касьянова?





– Ну, например. Это был не исключенный вариант, отнюдь. Но этот срок как-то затянулся на 20 лет. Жизнь и ее обстоятельства бывают сильнее намерений и желаний отдельных физических лиц.





– Брежнева тоже готовили не надолго...





– Да. Ты знаешь байку о том, что Виктор Федорович Янукович – внук Брежнева? Мы просто вспомнили Брежнева один раз, и я просто боюсь, что в следующий раз рассказать байку у меня не получится – не будет информповода.





– Ну, я тебе скажу, похож...





– Байка сводится к следующему. За Виктора Федоровича, когда тот сел в тюрьму, вступался космонавт Береговой.





***

– Вспомнили Виктора Федоровича Януковича мы с тобой... Как он там, кстати, у вас?





– Наверное, сейчас икается, когда мы его вспоминаем. А так – на очередную годовщину Майдана он выступил с политическим заявлением, в котором якобы поддержал Владимира Александровича Зеленского. Но Виктор Федорович как умный человек не может не понимать, что тем самым он бросил Зеленскому черный шар – возможность оппонентам украинского президента говорить: "Видите, Янукович его поддерживает. Значит, дело совсем швах".





– Путин и Лукашенко. Ты видишь, как интересно... Я так понимаю, Путин хотел стать президентом объединенного государства России и Беларуси, чтобы Россия поглотила Беларусь. Но Лукашенко почему-то, вот странным образом, эта затея не понравилась. Ему даже, насколько я знаю, предлагали пост спикера объединенной Госдумы России и Беларуси. Не понравилась идея, начал он опять манипулировать, взывать к Западу, вести какие-то переговоры с Западом... Помпео туда уже приехал, его приняли очень хорошо. Черт-те что творится...





– Я не идеализирую Владимира Владимировича Путина. Я ни разу даже за него не голосовал. Но я в то же время не склонен его совсем недооценивать. Мне кажется, что категорическое нежелание Александра Григорьевича Лукашенко сдавать Беларусь и отказываться от ее независимости для Путина очевидно с 2000 года. Это не стало для него какой-то новой реальностью. Поэтому аншлюс Беларуси относится все-таки больше к мифологической сфере. К тому же, отнюдь не будучи идиотом, Лукашенко прекрасно понимает, что на любом посту в системе российской власти его безопасность не гарантирует совершенно никто. У него есть некоторые козыри на руках на сегодня. В частности радиолокационная станция "Волга" недалеко от Барановичей. Это важная часть российской системы предупреждения ракетного нападения.





***





Лукашенко сегодня может торговать своими ресурсами в самом широком смысле термина "ресурсы". В том числе принимать Майка Помпео и грозиться уйти полностью на Запад. Пока он является главой независимого государства, но ни в каком другом качестве.





– То есть не получится сломать, наклонить Лукашенко у Путина?





– Нет. Как пелось в известной песне группы "Манго-Манго": "Прекрасно работает снайпер". Конечно, все в истории возможно, но – нет, не думаю, что у Путина аншлюс Беларуси является приоритетным сценарием. Это очень дорогой сценарий: надо же кормить Беларусь после аншлюса. А тут самим денег не хватает на многое.





– Насчет "наклонить" – я вспомнил Виктора Степановича Черномырдина. Мы с ним очень дружили. Он был семь лет послом России в Украине. Я последний раз встречался с ним уже в Москве, за пару месяцев буквально до его смерти. Мы начали в шутку вспоминать все его крылатые высказывания. Я так не смеялся с тех пор, наверное... Мне покойный Задорнов цитировал Черномырдина: "Возбу̀дился Буш и жена его возбу̀дилась. Они наклонить хотят нас, господин Буш и господин его жена"...

(Смеются).





Так и здесь: наклонить не получится гордую Белорусскую республику.





– В каких-то тактических вопросах, возможно, получится, но Александр Григорьевич Лукашенко выстраивал всю свою политику на протяжении четверти века именно на лавировании между Россией и Западом. Так оно и продолжится. Ничего нового.





– И партизанское движение никто еще не отменял. Да?





– Никто, совсем.





Путин льнет людской лаской к Биньямину Нетаньяху. Израиль как лоббист РФ среди цивилизованного человечества для Кремля очень важен





– Ты упомянул Андрея Ванденко, он сделал большое интервью с Путиным, которое дробится на части. Очень талантливый, кстати, журналист, замечательный, один из лучших журналистов постсоветского пространства. Я его знаю лично. Вот это интервью, где они обсуждали вопрос, в частности, двойников Путина прямо с ним... Ты когда-то мне говорил, что у Путина есть двойники. После ответа Путина Ванденко какой теории ты придерживаешься? Были двойники или нет?





– Владимир Владимирович может и не знать об их существовании, правильно? Ведь многие решения в плане его безопасности происходят без его личного ведома, чтобы его не беспокоить лишний раз.





– То есть были?





– Да. Я думаю, что в каком-то количестве были... Хотя почему "были"? Разве их уволили? Как же они будут кормить семьи? У нас же социальное государство, по конституции.





(Смеются).





– Путин сегодня при наличии дефицита мощных политиков уровня Рейгана, Тэтчер – самый крутой политик мира, на твой взгляд?





– Смотря что считать критерием крутизны. Вот я, например, считал и считаю Барака Обаму очень крутым политиком, который заложил некоторые глобальные тренды, в рамках которых мы живем и сегодня. И успехи Дональда Трампа в экономике – это во многом следствие обаманомики.





Были ли Рейган и Тэтчер слишком крутыми по сравнению с нынешними лидерами? Возможно, да. А возможно, нет. Просто они жили в другую эпоху, когда Советский Союз начал объективно разваливаться и когда во главе Советского Союза оказался Михаил Сергеевич Горбачев, готовый к целой системе глубоких компромиссов с Западом. При этом сам Михаил Сергеевич, кажется, скорее шел за событиями, чем определял их ход. Так и здесь. Мы просто живем в другой обстановке, и я бы не назвал Владимира Владимировича Путина самым крутым политиком мира. Просто он полная альтернатива, полная противоположность Горбачеву, он не идет ни на какие уступки. Он больше всего боится разделить участь Горбачева и потерять контроль над страной. Но с точки зрения идей, которые он отстаивает, он принадлежит позавчерашнему дню, ХІХ веку. И вопрос Андрея Ванденко (а я тоже оцениваю господина Ванденко весьма высоко как журналиста; и даже в этом формате интервью с Владимиром Путиным, где ничего нельзя, он все-таки добился определенной живинки, что, безусловно, заслуга интервьюера) – вопрос про искусственный интеллект и про коммуникации в социальных сетях говорил сам за себя. У Владимира Путина спецсвязь есть, чтобы общаться с людьми. Соцсети ему не нужны. А вот коллега Трамп со своими 70 миллионами подписчиков в Twitter фактически превратил Twitter в самое влиятельное средство массовой информации мира.





– Да и коллега Медведев тоже неплох в этом плане.





– Да. И надо сказать, что безопасности коллеги Трампа это нисколько не мешает. Сидит он в Twitter по три часа в день, как нам говорят, с восьми до одиннадцати утра – и сидит себе. Отобрать у него игрушку так и не получилось ни у кого. Путин олицетворяет достижения позавчерашнего дня, а лидер – это тот, кто всегда на полшага впереди человечества.





– К тому, что Герхард Шредер успешно работает в российском нефтяном бизнесе, мы уже, в общем-то, привыкли...





– "Работает" – не совсем уместная фраза. Когда я слышу, как Владимир Путин говорит "я работаю президентом", меня раздирает дикий гомерический хохот. По анекдоту про завхоза: "За это все еще и платят?!" Как можно "работать президентом"?





– Скажем, господин Шредер кайфует в российском нефтяном бизнесе.





– (Кивает). У него огромные кабинет и квартира на Первой Тверской-Ямской улице в здании компании "Башнефть", откуда непосредственно и истекает его кайф.





– Он просто башкир... Мы к этому уже, в общем, привыкли. Но к тому, что бывший руководитель французской разведки стал работать на Russia Today, привыкнуть еще предстоит. Российские спецслужбы – они вообще всепроникающи?





– Не российские спецслужбы, а российские деньги. Как говорил в бессмертной "Бесприданнице" Островского купец Кнуров Ларисе Огудаловой, "есть границы содержания, за которые осуждение не переходит".





– Хорошо!





– Слишком много предлагают.





– Давай я сформулирую иначе. Российские спецслужбы, которые имеют российские всепроникающие деньги.





– Не только спецслужбы, а и всякие частные лица. Правда ведь, нельзя же сказать, что Шредера завербовали спецслужбы?





– Нельзя?





– Его завербовал лично Владимир Владимирович Путин, с которым сначала они подружились, а потом Шредер был куплен со всеми потрохами.





– Много таких политиков и лидеров по Европе, по миру покупают со всеми потрохами?





– Да, я думаю, что их немало. Потому что Владимир Владимирович понял очень простую вещь: в эпоху, когда наличных денег становится все меньше и меньше, да и вообще ходят слухи, что скоро их запретят, а останутся только безналичные расчеты, ценность чемодана с наличными резко возрастает. И устоять перед этим "артефактом" могут не все.





– Особую дружбу Путина и Нетаньяху чем ты объяснишь? Может, Путин – скрытый еврей?





– Конечно, это была бы весьма комплиментарная для него версия. Я-то сам не еврей, поэтому...





– Ты не еврей?





– Нет, конечно. Ну что ты?! Я православный. Нет, я этнический еврей, безусловно, по маме. Поэтому я галахический еврей. Но помимо того, что я еврей (или благодаря этому), я еще местами и временами честный человек. И я отказался от получения израильского гражданства, поскольку мне очень четко объяснили, что для получения израильского паспорта я должен официально заявить, что не исповедую никакой другой религии, кроме иудаизма. А поскольку я исповедую какую-то другую религию, кроме иудаизма, мне пришлось не получать израильский паспорт. И, как лох, хожу с российским паспортом. Хотя, как учил нас незабвенный Игорь Валерьевич Коломойский, "я не нарушаю никаких законов, потому что закон запрещает двойное гражданство, а у меня тройное".





– И ты достаешь из широких штанин дубликатом бесценного груза...





– ...да, мой несчастный единственный российский паспорт. Но Владимир Владимирович Путин как истинно русский человек считает, что евреи правят миром. Я так не считаю, а он считает, он склонен так полагать. Как сказал Маяковский о Ленине: "Он к товарищам имел людскую ласку – он к врагу ставал железа тверже". Это прогноз, безусловно, Владимира Владимировича. Поэтому он льнет людской лаской к Биньямину Нетаньяху. К тому же у них много общих проблем. В частности, Нетаньяху постоянно клюют правоохранительные органы Израиля. И на примере Нетаньяху мы видим, что демократия нежизнеспособна. Успешнейший лидер, как рассуждал бы Владимир Путин, поднявший за 10 лет экономику в Израиле, но оказывается, и такой лидер должен соблюдать закон. В какие ворота это лезет? Еще и соблюдать закон после этого всего? Поэтому, конечно, он очень сочувствует Нетаньяху, что тот должен отбиваться от прокуратуры, от суда, что он вынужден проводить третьи досрочные выборы, поскольку никак не может снова стать премьер-министром. Но кроме того, конечно, Израиль как лоббист в первом мире, среди цивилизованного человечества для Владимира Путина и Кремля очень важен. Поскольку чуть что – он говорит: "Ну как? Мы стоим на страже еврейских интересов. В чем нас потом обвинить?"









– Станислав, в двух словах: что происходит в Турции? Что происходит между Турцией и Сирией? Я бы так сказал.





– Господин Эрдоган хочет контролировать свой сектор влияния в Сирии в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Сочи и Астане. И происходит столкновение личных амбиций господ Эрдогана и Путина.





– И кто кого?





– Это пока непонятно. Ситуация зависла. Она достаточно взрывоопасна. Не случайно Эрдоган хочет, чтобы Эммануэль Макрон и Ангела Меркель приняли участие в их ближайшей встрече с Владимиром Путиным и выступили тем самым свидетелями и гарантами всего, что на ней будет.





– "Свидетелями Иеговы".





– А Путин не хочет.





– Путин и Эрдоган – то они дружат, то Эрдоган сбивает российский самолет, то санкции... Что будет дальше между ними?





– Эрдоган очень близок Путину психотипически.





– Да.





– Путину нравятся лидеры, которые в состоянии сказать "пошли вы все на хер".





– Как сказал мне Саакашвили, у Эрдогана есть яйца.





– Совершенно верно. Путину нравится Трамп, который посылает на фиг собственный Конгресс. Неважно при этом, что Трамп вводит новые антироссийские санкции. Это другой вопрос. Ему нравится Нетаньяху, отбивающийся от прокуратуры и суда. Ему в этом смысле очень нравится Эрдоган. Но Эрдогану же нравится и сам Эрдоган: всем доказывать, какой он крутой и наличие этих яиц. Это будет постоянно по синусоиде развиваться. То Россия Путина и Турция Эрдогана будут дружить, то враждовать. И что в какой момент будет происходить, точно предсказать нельзя, поскольку здесь очень велик вес эмоционального фактора.





– Украина от этого противостояния выиграть может?





– Всякое противостояние, в которое вовлечена Россия, потенциально выгодно Украине. Надо только его использовать. Надо, чтобы специально обученные люди сидели в Анкаре и Стамбуле над душой и ухом Реджепа Тайипа Эрдогана и что-нибудь нашептывали. А по-моему, пока этого не происходит.





Гей-лобби в России очень мощное. Борьба с гомосексуалами и гомосексуализмом на федеральном телевидении предназначена только для широких народных масс, но не для элиты













– Никогда ни при каких обстоятельствах я не мог такого сказать. Я это категорически отрицаю. "Гомосексуалисты" – это вообще запрещенное слово. Говорить надо "гомосексуалы".





– То есть "гомосексуалы" сказал?





– "Гомосексуалист" – это слово позавчерашнего дня. Я переформулирую немножечко, поскольку прошло много времени – я постарел, помудрел, лучше вник в ситуацию. Есть версия и теория, согласно которым – и дальше по тексту.





– Согласно которым, вышеперечисленные мною уважаемые люди – гомосексуалы?





– Да. Что является традиционной на сегодняшний день ориентацией, как и любая другая. Поэтому ничего предосудительного я в этом не вижу. Более того, это говорит о толерантности современной путинской России и о том, что борьба с гомосексуалами и гомосексуализмом на федеральном телевидении предназначена только для широких народных масс, но не для элиты.





– Геев вообще в руководстве России много?





– Да, много. Гей-лобби очень мощное. Именно поэтому оно может себе позволить такую разнузданную антигей-пропаганду, ни на что не влияющую в смысле принятия решений и назначения людей на ключевые посты. Когда нынешняя команда Алексея Борисовича Миллера пришла руководить "Газпромом" в начале нулевых годов, то эту команду называли "голубой поток".





– То есть мы можем сказать, что и Миллер, и Греф... Кого мы еще можем назвать?





– Я предпочитаю здесь не идти слишком далеко. Потому что, помимо Рамзана Ахматовича Кадырова и Ксении Анатольевны Собчак, есть и другие страшные люди в Российской Федерации, в том числе и в составе гей-лобби. И я думаю, что поскольку все все понимают, как сказал бы Владимир Владимирович Путин, то зачем слишком разжевывать? Это как в моем любимом анекдоте про Рабиновича на Красной площади, раздающего листовки без текста. Чего говорить, когда и так все понятно?





– У нас тоже есть Рабинович, один из лидеров так называемой оппозиции. Я думаю, было бы органично, если бы он на Красной площади раздавал листовки. За Медведчука.





– Но тут листовки без текста важны. А невозможно понять, что они за Медведчука, если там это не написано.





– Ты до сих пор не любишь Навального?





– У меня нет никакого эмоционального отношения к Алексею Анатольевичу, которого я очень высоко ценю и считаю, безусловно, очень умным и талантливым человеком и сильным политиком. И всегда считал. Вряд ли я когда-нибудь говорил что-то иное про него. Бывает, иногда забываешь, что говоришь. Особенно когда даешь много интервью за свою жизнь и говоришь прямо противоположные вещи в разных интервью. Такое бывает. Но про него, мне кажется, я всегда говорил в этом смысле одно и то же. Я против идей безальтернативности и вождизма, которые он отчасти воплощает. Как был, так и остаюсь. Мне неприятны эти концепции, а не сам Алексей Анатольевич, который высок, красив, молод и авантажен во всех отношениях.





– Я тебя процитирую: "Дудь все больше воспринимается как спаситель российского народа. Практически наравне с Путиным". И ты сказал, что Дудь идеально смотрится как фигура российского Зеленского.





– Погорячился ли я? Но он в Красноярске, когда был день "черного неба" с экологическими проблемами (а Красноярск – это все-таки очень важный для России регион), неожиданно оказался объектом прошений и мольбы местных жителей, которые вышли с плакатами "Дудь, спаси нас". В конкретной ситуации он заменил собой Владимира Владимировича Путина. А о том, что России необходим свой Зеленский, идут разговоры с тех пор, как Владимир Александрович стал президентом Украины. Они идут в разных фрондирующих кругах.





– Галустян не годится на этот пост в России?





– Меньше. Поскольку я придерживаюсь теории, согласно которой, кем бы ни был президент этнически на самом деле, будь он хоть трижды еврей, чеченец или чукча, он должен быть человеком с русской фамилией на "-ов", "-ев", "-ин"... Я вижу пока две фигуры, которые заявили о себе политически в прошлом году. Это Юрий Дудь, который произнес вполне политическую речь на вручении ему очередной, 127-й, премии журнала GQ. Я уж не знаю, зачем ему эти премии, которые он получает в товарных количествах и которые гораздо менее популярны, чем он сам. Видимо, просто ему нужно было найти какой-то повод поговорить, и вот он этот повод нашел. И известный, в том числе в международном масштабе, рэпер Oxxxymiron, Мирон Янович Федоров. Ну вот Мирон Янович как-то заявил о себе во время московских протестов прошлого года, потом немножко ушел в тень. А Юрий Дудь остается на политической авансцене. Только что он снял фильм про СПИД и людей с вирусом иммунодефицита человека. В России этот фильм получил высокую оценку многих. Почти 15 миллионов просмотров на YouTube. Им занялся лично и непосредственно Алексей Леонидович Кудрин, председатель Счетной палаты, который раздал кучу поручений в связи с фильмом Дудя.





– Дудь хорош – правда? Как журналист?





– Да. У него есть определенные пробелы. Ясно, что ему не хватает образования. Некоторые его собеседники этим пользуются. Некоторые, как Никита Сергеевич, могут воспользоваться, но прощают Дудя просто в силу, видимо, личной симпатии. Поскольку было видно, как Никита Сергеевич влюблен в интервьюера и не может ничего существенно жесткого ему сказать. Но Дудь – вообще очень яркая фигура, и фигура именно политическая. А политик не обязан быть всезнающим, как змея. У него для этого аппарат существует, чтобы восполнять какие-то пробелы в его знаниях.





– А Егор Жуков как претендент на лидера российской оппозиции тебе нравится?





– Я с ним не знаком лично, но он привлек мое внимание своим последним словом на суде по "московскому делу". На мой взгляд, это слово было выдающимся. Это я говорю как исследователь политических процессов, как публицист. А дальше посмотрим, во что он сможет конвертировать обрушившуюся на него первичную славу. Поскольку со славой – не Сурковым! – каждый обращается по-своему. С Сурковым, впрочем, тоже (улыбается).





– Как ты относишься к походу в большую политику лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова?





– Неплохо к этому отношусь. Я считаю Сергея Шнурова исключительно талантливым человеком. Не просто талантливым, а тем, кто смог монетизировать свой талант очень успешно. То есть, с одной стороны, Сергей Шнуров – генератор духовных скреп, а с другой стороны – он мультимиллионер. А это не всегда совпадает. И я не думаю, что ситуация банально сводится к тому, что Кремль купил Шнурова. Кто кого купил, еще большой вопрос.





– Ого!





– Шнуров действительно видит себя человеком, который может поднять русский народ на что-нибудь. Но поскольку это невозможно в современной политической системе России без прямого содействия Кремля, невозможно ни политически, ни юридически – вот Шнуров идет в такую конструкцию. Будет ли она для него полезной, я не знаю. Как говорил мне покойный Сергей Леонидович Доренко много лет назад: "Глупые люди думают, что Березовский мне заплатил – и поэтому я делаю то, что делаю. Но я делаю то, что я делаю, поскольку я самореализуюсь и стал самым влиятельным манипулятором страны. Я бы сам за это заплатил. Но еще так удачно получилось, что мне за это платит Березовский". Я думаю, что Шнуров сказал бы нечто подобное о происходящем с ним сегодня.





– Ты поклонник Шнурова и группы "Ленинград"?





– Я предпочитаю старый питерский рок системы Бориса Борисовича Гребенщикова и Юрия Юлиановича Шевчука. Хотя на сегодняшний день они далеко не так популярны, как Сергей Шнуров. Но я поклонник лично самого Сергея Шнурова, с которым мы неоднократно выпивали до тех пор, пока сначала он не перестал пить, а потом я. Шнуров переехал в Москву. У него большой особняк, дворец, можно сказать, на Фонтанке в Питере. Он его покинул – и переселился в Москву. Прекрасно понимает, что все важнейшие политические решения принимаются в Москве.





– Это же про него было: "На Фонтанке водку пил". Да?





– Да, конечно.





– То есть вас было трое: ты, Шнуров и Медведев?





– Медведев в качестве образа скорее, чем физического лица. Он пронизывал нашу беседу самим фактом своего существования.













– Чтобы мы эффектно закончили, я тебе экспромтом предложу что-то любимое процитировать из Шнурова.





Жизнь без сознания очень интересна. Ты постоянно общаешься с людьми, в том числе с покойниками





– Нет, это мне нужно согласовать с самим Шнуровым. А то он потом будет президентом Российской Федерации и все это мне припомнит. А после Рамзана Ахматовича Кадырова, Ксении Анатольевны Собчак и влиятельных геев мне не хватало только жесткой критики со стороны будущего президента Шнурова.



