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Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона

07.03.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На дуэли взглядов после пресс-конференции между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном произошел конфликт. Американец положил свой пояс на пол, после чего вступил в словесную перепалку с соперником. После нескольких фраз Хабиб не выдержал и пнул пояс временного чемпиона UFC, который Фергюсон завоевал в 2017 году, пишет sport-express.ru.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Тогда титул был вакантным. В 2016—2017 годы чемпионство в легком весе принадлежало Конору Макгрегору, но из-за длительного простоя он был лишен пояса.

В октябре 2017-го был организован бой за титул временного чемпиона, в котором Фергюсон победил соотечественника Кевина Ли. Именно Фергбюсон должен был стать соперником Нурмагомедова в апреле 2018-го, однако за неделю до поединка он получил травму.

Теперь они должны сразиться 18 апреля на шоу UFC 249 в Нью-Йорке.
На счету 31-летнего Хабиба — 28 побед, 0 поражений в ММА. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.

 
 
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Конфликт произошел после пресс-конференции.
 
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