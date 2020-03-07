Источник материала: Новости Волковыска

Вся правда на скриншоте

Многие обращаются к нотариусу, чтобы засвидетельствовать копии документов, оформить наследство, брачный договор. Но не все знают, что на прием к специалисту можно идти и в том случае, если вас оскорбили в интернете. Специалист зафиксирует этот факт и составит документ, который можно использовать в качестве доказательств в суде. Нотариус Минского городского нотариального округа Мария Королева в интервью Знамя Юности объяснила , как это работает на практике.

Зачем это нужно?

– Обеспечивать письменные доказательства для рассмотрения дел в судах нотариусы стали сравнительно недавно. С каждым годом эта услуга становится все более популярной. Пять лет назад у меня было всего три таких обращения, а по итогам прошлого года их количество увеличилось в десять раз. Это связано с тем, что мы все больше времени проводим в интернете: ведем сайты, общаемся с родственниками и бизнес-партнерами, участвуем в обсуждениях на форумах. Порой информация, которую размещают другие пользователи всемирной паутины, порочит наши честь, достоинство и деловую репутацию, нарушает авторские права, также в ней могут содержаться факты угрозы, вымогательства и шантажа. Важно зафиксировать появление подобных сведений в сети по горячим следам, пока обидчики не успели их удалить или отредактировать.

Какие источники может осматривать нотариус?

– По просьбе гражданина специалист осматривает официальные и частные документы, общедоступную информацию, размещенную в интернете. А также сообщения в мессенджерах и социальных сетях. Иногда клиенты просят подтвердить угрозы, оскорбления или факт передачи денег другому человеку. Недавно за помощью обращался юноша. При заселении в квартиру он внес предоплату на несколько месяцев вперед. Спустя пару недель после заселения в доме начался капитальный ремонт. Жить в постоянном шуме нанимателю не хотелось, и он решил съехать. Хозяин жилплощади не отрицал, что получил от юноши предоплату, но возвращать деньги отказался, о чем и сообщил в переписке. Вместе с квартирантом мы оформили протокол осмотра чата в мессенджере, и молодой человек отправился в суд, имея на руках веские доказательства.

С чего начать?

– Для того чтобы нотариус приступил к работе, человеку нужно предъявить паспорт. Если за помощью обращается представитель юридического лица, его попросят показать документы, подтверждающие полномочия. Далее вместе со специалистом клиент составит письменное заявление. В нем следует описать ситуацию и рассказать, какое доказательство необходимо обеспечить. Например, нужно зафиксировать наличие информации, порочащей честь компании, на странице пользователя в соцсети. Для этого следует указать ее веб-адрес, написать имя аккаунта, дату и время поста, который интересует. Обязательно в заявлении необходимо отметить, что в суд по данному делу человек не обращался.

Какой алгоритм работы?

– Фиксируя материал, нотариус составляет протокол. В нем прописываются дата, время и место проведения осмотра. Далее указываются фамилия, имя и отчество специалиста, наименование нотариального округа. Если изучаются сведения, размещенные в интернете, указывают модель компьютера, вид ПО, название провайдера. Самый трудоемкий этап составления протокола – последовательное описание действий нотариуса при осмотре и его результаты. Каждый шаг должен быть подробно изложен. Допустим, нужно задокументировать информацию, которая находится в открытом доступе в интернете. Текст в данном случае будет выглядеть следующим образом: «Открываем браузер. В поисковой строке вводим запрос «социаль­ная сеть «ВКонтакте», Facebook или другие. Кликаем на первую среди появившихся результатов ссылку…». В подтверждение этому все действия «скриним», после эти картинки распечатают и приложат к протоколу.

Если клиент хочет зарегистрировать оскорбление, полученное в мессенджере, он должен передать гаджет в руки нотариуса. Специалист отметит в протоколе модель телефона, в присутствии заявителя откроет чат с обидчиком и сделает скриншоты нужного места в переписке. На снимках экрана в таком случае нижнее сообщение с первой картинки должно дублироваться вверху следующей. Пос­ле файлы со смартфона нотариус передает на свой компьютер и распечатывает.

А что если оскорбления прислали в СМС на старую модель телефона?

– Выход есть и в такой ситуации. Специалист вручную наберет текст сообщений, которые интересуют клиента. Кроме самого текста месседжа, нотариус запишет дату и время его отправления, мобильные номера участников переписки.

Как быть, если документ или переписка на иностранном языке?

– В этом случае нотариусу потребуется письменный перевод сведений на один из государственных языков. С информацией на английском или немецком работаем часто, иногда встречаются задачи со звездочками. Однажды клиенту нужно было зафиксировать сведения на одном китайском сайте. На нашу встречу мы пригласили опытного лингвиста. Я делала скриншоты, а он переводил их содержание.

Что в итоге?

– По результатам осмотра нотариус составляет протокол в двух экземплярах: один передает заявителю, другой оставляет у себя. Оба пакета документов одинаковы. Каждый из них подписывается нотариусом и заявителем, скрепляется гербовой печатью специалиста. Эти бумаги являются надежным, а иногда даже единственным способом доказать нарушения своих прав в суде.