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Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Источник материала: Партизан
Самопровозглашенная на части территории Украины «Донецкая народная республика» отменила государственный статус украинского языка.
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного,
С соответствующим предложением выступил глава ДНР Денис Пушилин, а депутаты на сегодняшнем заседании Народного совета единогласно за него проголосовали.
До сих пор в ДНР было два государственных языка — русский и украинский. Но, как отметили в парламенте, "применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации".
Изменения вступят в силу после подписания главой ДНР и публикации на сайте Народного совета.
Кроме того, депутаты единогласно проголосовали за изменения в закон об образовании, согласно которым обучение в школах будет вестись на государственном языке — русском.
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Самопровозглашенная на части территории Украины «Донецкая народная республика» отменила государственный статус украинского языка.
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