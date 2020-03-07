|
ВОЗ: коронавирус летом не исчезнет. Самое актуальное про 2019-nCoV в Беларуси и мире
Источник материала: KYKY>
Когда закончится эпидемия коронавируса? Хотелось бы, чтобы уже «завтра», но исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан спешить всех нас огорчить.
Райан заявил, что нам и всему миру, скорее всего, придется жить с коронавирусом даже летом. Потому что сейчас медики не знают, как будет развиваться вирус в различных климатических условиях, и не исключают, что в теплую погоду 2019-nCoV «выживет» среди людей. «Полагать, что вирус просто исчезнет летом, – напрасная надежда. У нас нет оснований предполагать такое», –
Вспышка в Италии – еще не конец. Европа готовится к новой волне коронавируса
Миру советуют готовится к тому, что в ближайшие недели в странах Евросоюза начнется всплеск новых заражений коронавирусом. Как заявила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес, это станет испытанием для систем здравоохранения. «Сейчас время не для паники, а для рациональных и ясных решений, основанных на науке и последних рекомендациях в области эпидемиологии», – сказала Кириакидес.
Для справки: в январе Еврокомиссия выделила на борьбу с 2019-nCoV 10 миллионов евро. В ближайшее время та же Еврокомиссия даст еще 37,5 миллионов евро исследовательским группам, которые, в том числе, занимаются разработкой вакцин.
Все, что нужно знать про коронавирус в мире:
Напомним, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в конце 2019-го года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. За два с половиной месяца 2019-nCoV проник в 85 стран мира. Он уже есть в Украине, России, Польше, Литве, а также – в Венгрии, Словении, Боснии и Герцеговине, на Гибралтаре и в Палестине.
По данным ВОЗ, в мире 100 720 человек заражены коронавирусом. Из них 80 552 зараженных на материковом Китае. С декабря прошлого года от коронавируса умерло 3 445 человек. Из них 3042 человека скончались на материковой части Китая. Вылечить удалось больше 50 000 тысяч человек по всему миру.
Кроме Китая, самые большие вспышки коронавируса случились:
Все, что нужно знать про коронавирус в Беларуси:
Официально в Беларуси
О первом эпизоде заражения в Беларуси стало известно 27 февраля. «Нулевой» пациент – иранец, который учится в БНТУ. От него уже вирус подхватил отец его девушки. Первая заболевшая в Витебске – дизайнер, которая вернулась домой из Италии, куда ездила по работе.
В Беларуси из-за ситуации с коронавирусом
P.S. Немного приятных новостей по теме коронавируса
Частные компании решили помочь беларуским медикам. На этой неделе минские айтишники решили поддержать врачей, ведь они рискуют собой, работая с коронавирусной инфекцией и людьми, которые ее подхватили. ИТ-компания Andersen
Сегодня, 7 марта, стало известно, что одна из сетей быстрого питания
|
Свежие газеты
Архив (Разное)