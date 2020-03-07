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Lufthansa отменяет половину рейсов из-за коронавируса

07.03.2020 11:05 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Крупнейшая авиакомпания Европы, немецкая Lufthansa отменяет до 50% рейсов в связи с падением спроса на перелеты из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Сообщается, что сокращение рейсов почти на 50% произойдет в ближайшие несколько недель, пишет AFP.

Два дня назад Lufthansa сообщала о сокращении 20% рейсов.

Ранее в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) заявили, что в случае дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 мировые авиакомпании могут потерять около 113 млрд долларов.

Напомним, около 20 крупных европейских авиакомпаний приостановили полеты в Китай из-за вспышки коронавируса COVID-19. Также все рейсы в КНР отменили несколько американских компаний.

 
 
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Крупнейшая авиакомпания Европы, немецкая Lufthansa отменяет до 50% рейсов в связи с падением спроса на перелеты из-за вспышки коронавируса COVID-19.
 
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