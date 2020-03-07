|
Lufthansa отменяет половину рейсов из-за коронавируса
07.03.2020 11:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Крупнейшая авиакомпания Европы, немецкая Lufthansa отменяет до 50% рейсов в связи с падением спроса на перелеты из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Сообщается, что сокращение рейсов почти на 50% произойдет в ближайшие несколько недель, пишет
Два дня назад Lufthansa сообщала о сокращении 20% рейсов.
Ранее в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) заявили, что в случае дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 мировые авиакомпании могут потерять около 113 млрд долларов.
Напомним, около 20 крупных европейских авиакомпаний приостановили полеты в Китай из-за вспышки коронавируса COVID-19. Также все рейсы в КНР отменили несколько американских компаний.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупнейшая авиакомпания Европы, немецкая Lufthansa отменяет до 50% рейсов в связи с падением спроса на перелеты из-за вспышки коронавируса COVID-19.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)