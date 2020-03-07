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«Приколы» строителей, грязь и ямы. Все, что нас раздражает, - на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Свежая порция критики от наших читателей в сторону тех, кто занимается благоустройством и ремонтом, — на «
Минск, улица О. Кошевого, 23. Раньше жильцы первого подъезда жаловались на лужу перед входной дверью. Теперь же вопрос решен и у входа сухо и красиво.
Даже интересно, как справятся с аналогичной проблемой в Гомеле, в доме № 4 по улице Рогачевской. Чтобы попасть в четвертый подъезд и не промочить ноги, нужно обладать хорошей прыгучестью. Лужа, правда, у дверей не заканчивается — вода просачивается и в сам подъезд.
Мозырь, возле здания финансовой милиции и ГАИ. Еще один «грамотно» запроектированный столб.
Глубокое. Балкон из ниоткуда.
А еще в Глубоком есть пешеходные переходы в никуда.
Минск, улица Берута, 20. Автор фото пишет, что в ходе капремонта строители меняли канализационный стояк. После чего перекрытия восстановили вот таким необычным бетоном с нанодобавками.
Остановка на пересечении улиц Героев 120-й Дивизии, Курсанта Гвишиани и Пономарева в Минске. Некоторые жители района считают, что она стоит слишком близко к перекрестку — даже обычный автобус будет создавать проблемы для водителей, совершающих поворот с улицы Героев 120-й Дивизии на улицу Пономарева.
Могилев, улица Профсоюзная (дома № 13 и 15) в микрорайоне Казимировка. Похоже, дороги в этих дворах не ремонтировались никогда.
Минск, 3-й переулок Зубачева. Нам пишут, что раньше здесь был вход в спорткомплекс, но года три назад его перенесли. Ступеньки демонтировали, но привести в порядок дорожку сил не хватило.
Светлогорск. Территория напротив городской поликлиники № 2. Так выглядит недавно обустроенная здесь парковка.
Гомель, перекресток улиц Федюнинского и Лепешинского. Справа пешеходный переход и лужа, слева — карман с ливневкой.
Гомель, улица Федюнинского, возле СЭЗ «Ратон». Когда здесь делали лестницу, про пандус забыли. На фото видно, как ее объезжают по зеленой зоне.
Опять Гомель. Вот такое состояние тротуарной плитки около домов по улице Кирова, 51 — Кирова, 47. Странно, денег на ремонт дорог и тротуаров нет, а на 60-метровый флагшток есть?
Минск. У входа в дом на Киселева, 31 вскрыли асфальт, раскопали яму и после проведенных работ оставили крайне нелицеприятную картину. Даже опору для бельевых веревок не установили — бабушки возмущены.
Миоры. Вокруг детского сада № 1 поставили новый забор. Правда, люди обратили внимание, что под ним можно запросто пройти ребенку. Не говоря уже о бездомных собаках.
Минск, улица Каменногорская, 22. Экстремальная детская площадка с водными аттракционами.
Мозырь, улица Пролетарская. Здесь дети с горки скатываются прямо на асфальт.
Сеница, переулок Сиреневый. Люди жалуются на строительную технику, которая буквально уничтожила и до этого не идеальную дорогу. Восстанавливать ее, похоже, никто не собирается.
Минск, улица Цнянская, 3. Жители жалуются на состояние крыльца четвертого подъезда.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.
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