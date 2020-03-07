«Приколы» строителей, грязь и ямы. Все, что нас раздражает, - на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Свежая порция критики от наших читателей в сторону тех, кто занимается благоустройством и ремонтом, — на « Доску позора » в этот раз пришло очень много примеров «пропавших» дорог, тротуаров в никуда и экстремальных детских площадок. Показываем самые интересные.

Минск, улица О. Кошевого, 23. Раньше жильцы первого подъезда жаловались на лужу перед входной дверью. Теперь же вопрос решен и у входа сухо и красиво.







Даже интересно, как справятся с аналогичной проблемой в Гомеле, в доме № 4 по улице Рогачевской. Чтобы попасть в четвертый подъезд и не промочить ноги, нужно обладать хорошей прыгучестью. Лужа, правда, у дверей не заканчивается — вода просачивается и в сам подъезд.



Фото предоставлено читателем

Мозырь, возле здания финансовой милиции и ГАИ. Еще один «грамотно» запроектированный столб.





Глубокое. Балкон из ниоткуда.



Фото предоставлено читателем

А еще в Глубоком есть пешеходные переходы в никуда.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Берута, 20. Автор фото пишет, что в ходе капремонта строители меняли канализационный стояк. После чего перекрытия восстановили вот таким необычным бетоном с нанодобавками.





Жодино, станция Жодино-Южное. Пешеходный переход здесь уже который год ведет прямо в грязь — нормального тротуара здесь нет и не было.



Фото предоставлено читателем

Остановка на пересечении улиц Героев 120-й Дивизии, Курсанта Гвишиани и Пономарева в Минске. Некоторые жители района считают, что она стоит слишком близко к перекрестку — даже обычный автобус будет создавать проблемы для водителей, совершающих поворот с улицы Героев 120-й Дивизии на улицу Пономарева.



Фото предоставлено читателем

Могилев, улица Профсоюзная (дома № 13 и 15) в микрорайоне Казимировка. Похоже, дороги в этих дворах не ремонтировались никогда.



Фото предоставлено читателем

Минск, 3-й переулок Зубачева. Нам пишут, что раньше здесь был вход в спорткомплекс, но года три назад его перенесли. Ступеньки демонтировали, но привести в порядок дорожку сил не хватило.



Фото предоставлено читателем

Светлогорск. Территория напротив городской поликлиники № 2. Так выглядит недавно обустроенная здесь парковка.





Прошлым летом на улице Стариновской в Минске строили логистический центр. Когда к нему прокладывали коммуникации, то разобрали тротуарную плитку, но восстановить дорожку «забыли».



Фото предоставлено читателем

Гомель, перекресток улиц Федюнинского и Лепешинского. Справа пешеходный переход и лужа, слева — карман с ливневкой.



Фото предоставлено читателем

Гомель, улица Федюнинского, возле СЭЗ «Ратон». Когда здесь делали лестницу, про пандус забыли. На фото видно, как ее объезжают по зеленой зоне.



Фото предоставлено читателем

Опять Гомель. Вот такое состояние тротуарной плитки около домов по улице Кирова, 51 — Кирова, 47. Странно, денег на ремонт дорог и тротуаров нет, а на 60-метровый флагшток есть?



Фото предоставлено читателем

Минск. У входа в дом на Киселева, 31 вскрыли асфальт, раскопали яму и после проведенных работ оставили крайне нелицеприятную картину. Даже опору для бельевых веревок не установили — бабушки возмущены.



Фото предоставлено читателем

Миоры. Вокруг детского сада № 1 поставили новый забор. Правда, люди обратили внимание, что под ним можно запросто пройти ребенку. Не говоря уже о бездомных собаках.









Автор этих фото пишет, что плиточника нашел по рекомендации. Но это не гарантировало успеха — пришлось искать еще одного, чтобы переделать косяки.













Более двух месяцев на стоянке напротив станции Койданово в Дзержинске зияет дыра. Провалиться туда можно запросто, особенно в темноте. Надеемся, ловушку заметят раньше, чем в нее попадет человек.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Каменногорская, 22. Экстремальная детская площадка с водными аттракционами.





Мозырь, улица Пролетарская. Здесь дети с горки скатываются прямо на асфальт.





Вот так установили новые счетчики электроэнергии в Гомеле в многоэтажке по улице Мазурова, 80 на 8-м этаже. В чем проблема? А в том, что, не открыв ящик, снять показания невозможно: экраны расположены не напротив окошек.



Фото предоставлено читателем

Сеница, переулок Сиреневый. Люди жалуются на строительную технику, которая буквально уничтожила и до этого не идеальную дорогу. Восстанавливать ее, похоже, никто не собирается.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Цнянская, 3. Жители жалуются на состояние крыльца четвертого подъезда.





Такая же проблема в доме № 2, корпус 1 по улице Дунина-Марцинкевича.





А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.