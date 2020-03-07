|
Михаил Ефремов снова отметился: в Пулково актера не пустили на борт самолета
Источник материала: Партизан
Заслуженный артист России Михаил Ефремов не смог вылететь в Ригу из петербургского аэропорта Пулково.
фото из открытого доступа
Сообщается, что актера не пустили на борт самолета из-за алкогольного опьянения. Источник, ссылаясь на перевозчика АirBaltic, указывает, что актеру отказали в посадке в самолет. Но так как Ефремов не стал спорить и устраивать скандал, то оснований для привлечения его к административной ответственности нет.
В авиакомпании «РГ», не указывая имя пассажира, подтвердили, что инцидент произошел на рейсе ВТ433 6 марта. Еще на стойке регистрации одному из пассажиров сообщили, что ему может быть отказано в посадке на самолет.
В итоге на борт пассажира так и не пустили. Перевозчик также указал, что в положениях и условиях авиакомпании есть пункты, которые разрешают отказать в перевозке любому человеку в случае, если его состояние может представлять опасность для других пассажиров или членов экипажа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заслуженный артист России Михаил Ефремов не смог вылететь в Ригу из петербургского аэропорта Пулково.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)